Come Rosalía ha conquistato i Billboard Latin Music Awards 2026, tra minimalismo e seduzione

Tre premi, la Hall of Fame e un total black che ha azzerato il rumore di fondo: ecco come Rosalía ha riscritto le regole della seduzione a Miami, entrando nella storia

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Rosalía ai Billboard Latin Music Awards 2026

Una serata d’oro per la musica, un trionfo assoluto per lo stile: l’edizione 2026 degli attesissimi Billboard Latin Music Awards ha incoronato Rosalía non solo nella leggenda, ma anche nell’Olimpo delle icone fashion più audaci del decennio. Ce lo aspettavamo? Certo che sì.

L’arte della sottrazione secondo Rosalía: sul total black mozzafiato che ha stregato Miami

C’è chi si limita a posare sul tappeto rosso del caso e chi, come Rosalía, riesce a trasformarlo in un momento memorabile: è stato ai Billboard Latin Music Awards 2026 che la Motomami ha ridefinito le regole della sensualità contemporanea con un look che, inutile dirlo, è già tendenza. La splendida cornice di Miami ha fatto solo da sfondo a una notte a dir poco indimenticabile, consacrandola come la regina indiscussa della musica — e dello stile — globale. Una vittoria su ogni fronte, insomma, che ha visto fondere la sua inconfondibile firma musicale a una presenza scenica magnetica, capace di stregare i presenti ancora prima di salire sul palco.

Parliamo di una serata che ha senz’altro segnato una pietra miliare per la sua carriera: l’artista spagnola è infatti entrata ufficialmente nella storia ricevendo il prestigiosissimo Billboard Hall of Fame Award, consegnatole dal maestro dominicano Juan Luis Guerra per celebrare il suo impatto culturale immenso, insieme alla capacità di abbattere ogni barriera linguistica.

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Portandosi a casa ben tre premi, tra cui anche il riconoscimento per il suo acclamato album LUX, la popstar ci ha dimostrato ancora una volta come la sua ascesa non conosca limiti. E tantomeno il livello di glamour che può raggiungere: per un’occasione tanto importante serviva ovviamente una mise mozzafiato, e il tutto è stato facilitato dal genio di Tom Ford.

Sotto la magistrale direzione creativa del designer Haider Ackermann, la maison statunitense ha confezionato per lei un audace total black giocato sui contrasti: ecco quindi abbinata la rigorosa struttura di un blazer oversize maschile alla giusta dose di seduzione, grazie ad un particolare reggiseno a vista. A completare l’opera, poi, c’era una lunga gonna dalla vita bassissima, fluida, trattenuta sui fianchi solo da un sottile laccio che ha messo in risalto la perfetta forma fisica della cantante.

La forza di tale scelta stilistica? Risiede interamente nella difficile arte della sottrazione, che lei ha dimostrato di saper dominare senza alcuno sforzo: tutto, dagli accessori ai soliti gioielli vistosi, è stato ridotto al minimo, per abbracciare un sofisticatissimo minimalismo d’avanguardia.

Chignon messy e make-up naturale: è questa la nuova ricetta beauty della vera diva

Come anticipato, anche il beauty look ha seguito la stessa filosofia essenziale alla base dell’ensemble: l’iconica chioma scura e mossa dell’artista è stata acconciata con uno chignon alto, dall’aspetto volutamente “messy”, a lasciarle scoperto il volto illuminato solo da un trucco ad effetto nude.

Guardando allo stile scenografico e graffiante che caratterizza l’immagine de La Rosalía, non è difficile capire perché il look in questione abbia sorpreso tanto: contro ogni pronostico, questa estetica essenziale ha però sprigionato una carica seduttiva dirompente, dimostrando che non servono artifici quando si possiede un’attitudine del genere.