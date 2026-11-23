Rosalía ai LOS40 Music Awards di Barcellona con una colomba in testa: chi firma il copricapo e perché il simbolo richiama il mondo di LUX

IPA Rosalia ai Music Awards di Barcellona

Venerdì 20 novembre Rosalía è arrivata al Palau Sant Jordi di Barcellona per i LOS40 Music Awards con un abito bianco e, sulla testa, una colomba con le ali spiegate. Il copricapo è stato tra i look più commentati della serata e la domanda, sui social, è stata una sola: perché un uccello? La cantante non ha dato spiegazioni, almeno per ora. Ma chi ha seguito le sue ultime uscite pubbliche sa che con lei nessun dettaglio è lasciato al caso, e che negli ultimi mesi il suo guardaroba è diventato una specie di prolungamento di LUX, l’album che sta raccogliendo premi ovunque.

La colomba di Robert Wun e l’abito scelto da Rosalía

Per la serata Rosalía ha scelto due firme diverse. L’abito era un Maison Margiela realizzato su misura per lei: raso bianco plissettato, scollo all’americana con una V profonda e pieghe che cambiano direzione tra corpetto e gonna, tanto che a prima vista sembrava senza cuciture. Il copricapo, invece, è di Robert Wun, stilista nato a Hong Kong e di base a Londra, che lo ha realizzato insieme alla modista Awon Golding. Arriva dalla sua collezione couture Autunno-Inverno 2026, dove uccelli bianchi scultorei accompagnavano diversi abiti in passerella.

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Whitney Peak aveva indossato un abito della stessa collezione senza il copricapo abbinato, tanto che Catherine Kallon, su Red Carpet Fashion Awards, ha scherzato che Rosalía lo avesse già prenotato. Dietro il look ci sono Chloe e Chenelle, le stesse stylist che avevano curato la copertina di LUX, quella in cui la cantante appare con un copricapo che ricorda il velo delle suore.

I LOS40 Music Awards, arrivati alla ventunesima edizione, hanno coinciso con i 60 anni della radio, e Rosalía giocava in casa (è nata a Sant Esteve Sesrovires, in provincia di Barcellona) da artista più nominata, con sette candidature. Appena una settimana prima, a Las Vegas, aveva collezionato diversi Latin Grammy, compreso quello per l’album dell’anno.

Perché proprio una colomba: il legame con LUX

Rosalía non ha spiegato la scelta, quindi bisogna andare per indizi. La lettura più diffusa? La colomba è un richiamo diretto a LUX. Il titolo in latino significa “luce”, e tutto l’immaginario dell’album rimanda ad alcune ispirazioni sacre. Nella tradizione cristiana la colomba bianca è il simbolo della pace e dello Spirito Santo, ed è così che in molti hanno letto il copricapo.

Non sarebbe poi la prima volta, perché nel video di Berghain, il primo singolo dell’album uscito a fine ottobre 2025, tra Sacri Cuori e croci compariva già la colomba dello Spirito Santo, in cui la cantante si trasformava. C’è persino un precedente da segnalare; ai LOS40 Music Awards del 2025, a Valencia, Rosalía si era presentata proprio nel giorno dell’uscita di LUXcon un top di piume nere, una gonna nera a vita bassissima e occhiali gioiello che le coprivano metà viso.

Era un look Balenciaga che in molti avevano accostato al cigno nero, altro simbolo ricorrente dell’album. Un anno dopo, allo stesso evento, è arrivata la colomba bianca.