Nomination ai Grammy Awards 2027, la lista completa: dominano le donne

Le donne dominano i Grammy Awards 2027 con tanti nomi femminili all’interno della lista delle nomination. Gli Oscar della musica saranno assegnati il prossimo 7 febbraio 2027 durante una cerimonia a Los Angeles. Dopo il trionfo di Bad Bunny, che aveva sbancato ai Grammy 2026, questo sembra essere definitivamente l’anno delle artiste donna.
Le nomination ai Grammy Awards 2027
Regina indiscussa delle nomination ai Grammy Awards 2027 la cantautrice inglese Raye che ha uguagliato il record che era stato raggiunto da Beyoncé con ben undici candidature. Rosalia ne ha invece ottenute nove, mentre Taylor Swift ha ricevuto la nomination ai Grammy 2027 con il premio per l’album dell’anno (un titolo che ha vinto già quattro volte).
Le nomination, rivelate dalla Recording Academy, svelano un panorama musicale sempre più dominato dalle donne. A guidare la classifica è, appunto, Raye, vero nome Rachel Keen. La cantante del celebre brano Where Is My Husband! ha ricevuto la nomination per il miglior album, la migliore canzone e la migliore registrazione dell’anno. Concorrerà inoltre per ricevere il riconoscimento di autrice dell’anno ed è stata nominata in varie categorie pop.
Dietro di lei Rosalia, star spagnola conosciuta in tutto il mondo, che ha ricevuto nove candidature. A seguire troviamo Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers, con sette nominations. Sono sei invece quelle ottenute da Bruno Mars, Leon Thomas e Olivia Dean. Mentre Harry Styles e Bad Bunny restano fuori.
Sorpresa infine anche per le grandi signore della musica. Madonna ha ricevuto quattro candidature ai Grammy Awards 2027 per l’album Confession II, mentre Beyoncé è stata candidata nella categoria Best R&B Solo Performance grazie a Morning Dew (Donk). In totale la popstar ha avuto la bellezza di 100 nomination complessive durante tutta la sua carriera.
L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è per il 7 febbraio 2027. L’evento si svolgerà alla Crypto.com Arena di Los Angeles, sarà trasmesso dalla Abc, con una diretta streaming su Hulu e Disney+.
La lista completa delle nomination ai Grammy 2027
Di seguito la lista delle nomination nelle categorie più famose, per conoscerle tutte basta collegarsi al sito ufficiale.
Registrazione dell’anno
- Man I Need – Olivia Dean
- Choosin’ Texas – Ella Langley
- I Just Might – Bruno Mars
- WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
- the cure – Olivia Rodrigo
- Berghain – ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
- The Fate of Ophelia – Taylor Swift
- Dracula – Tame Impala With JENNIE
Album dell’anno
- Lost Weekend – Phoebe Bridgers
- The Art of Loving – Olivia Dean
- Dandelion – Ella Langley
- The Romantic – Bruno Mars
- This Music May Contain Hope – Raye
- You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love – Olivia Rodrigo
- Lux – Rosalía
- The Life of a Showgirl – Taylor Swift
Canzone dell’anno
- Berghain – ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
- Choosin’ Texas – Ella Langley
- The Cure – Olivia Rodrigo
- Hate That I Made You Love Me – Ariana Grande
- I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5) – Taylor Swift
- Man I Need – Olivia Dean
- Risk It All – Bruno Mars
- WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
Miglior nuovo artista
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- SIENNA SPIRO
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters