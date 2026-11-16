Nomination ai Grammy Awards 2027, la lista completa: dominano le donne

Le donne dominano i Grammy 2027: la lista delle nomination e le artiste che hanno sbancato, battendo ogni record.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Raye

Le donne dominano i Grammy Awards 2027 con tanti nomi femminili all’interno della lista delle nomination. Gli Oscar della musica saranno assegnati il prossimo 7 febbraio 2027 durante una cerimonia a Los Angeles. Dopo il trionfo di Bad Bunny, che aveva sbancato ai Grammy 2026, questo sembra essere definitivamente l’anno delle artiste donna.

Le nomination ai Grammy Awards 2027

Regina indiscussa delle nomination ai Grammy Awards 2027 la cantautrice inglese Raye che ha uguagliato il record che era stato raggiunto da Beyoncé con ben undici candidature. Rosalia ne ha invece ottenute nove, mentre Taylor Swift ha ricevuto la nomination ai Grammy 2027 con il premio per l’album dell’anno (un titolo che ha vinto già quattro volte).

Le nomination, rivelate dalla Recording Academy, svelano un panorama musicale sempre più dominato dalle donne. A guidare la classifica è, appunto, Raye, vero nome Rachel Keen. La cantante del celebre brano Where Is My Husband! ha ricevuto la nomination per il miglior album, la migliore canzone e la migliore registrazione dell’anno. Concorrerà inoltre per ricevere il riconoscimento di autrice dell’anno ed è stata nominata in varie categorie pop.

Dietro di lei Rosalia, star spagnola conosciuta in tutto il mondo, che ha ricevuto nove candidature. A seguire troviamo Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers, con sette nominations. Sono sei invece quelle ottenute da Bruno Mars, Leon Thomas e Olivia Dean. Mentre Harry Styles e Bad Bunny restano fuori.

Sorpresa infine anche per le grandi signore della musica. Madonna ha ricevuto quattro candidature ai Grammy Awards 2027 per l’album Confession II, mentre Beyoncé è stata candidata nella categoria Best R&B Solo Performance grazie a Morning Dew (Donk). In totale la popstar ha avuto la bellezza di 100 nomination complessive durante tutta la sua carriera.

L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è per il 7 febbraio 2027. L’evento si svolgerà alla Crypto.com Arena di Los Angeles, sarà trasmesso dalla Abc, con una diretta streaming su Hulu e Disney+.

La lista completa delle nomination ai Grammy 2027

Di seguito la lista delle nomination nelle categorie più famose, per conoscerle tutte basta collegarsi al sito ufficiale.

Registrazione dell’anno

Man I Need – Olivia Dean

Choosin’ Texas – Ella Langley

I Just Might – Bruno Mars

WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

the cure – Olivia Rodrigo

Berghain – ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Dracula – Tame Impala With JENNIE

Album dell’anno

Lost Weekend – Phoebe Bridgers

The Art of Loving – Olivia Dean

Dandelion – Ella Langley

The Romantic – Bruno Mars

This Music May Contain Hope – Raye

You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love – Olivia Rodrigo

Lux – Rosalía

The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Canzone dell’anno

Berghain – ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

Choosin’ Texas – Ella Langley

The Cure – Olivia Rodrigo

Hate That I Made You Love Me – Ariana Grande

I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5) – Taylor Swift

Man I Need – Olivia Dean

Risk It All – Bruno Mars

WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

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