Raye, chi è la cantante imitata da Selma a Tale e Quale Show 2026

L'imitazione di Selma Ezzine a Tale e Quale Show ha puntato i riflettori su Raye, una delle artiste più iconiche della sua generazione

IPA La cantante Raye

Baby, where the hell is my husband? Impossibile che non abbiate sentito almeno una volta la potente voce di Raye intonare questo grande successo (Where is my husband!). Un brano diventato virale sui social, premiatissimo e travolgente proprio come l’artista che gli ha dato vita, egregiamente imitata e omaggiata a Tale e Quale Show da Selma Ezzine. Raye è una donna contemporanea dall’aspetto vintage e sensuale. Ed è semplicemente irresistibile.

Chi è davvero Raye

Raye è lo pseudonimo di Rachel Agatha Keen. Classe 1997 e nata a Londra, si è diplomata presso la celebre BRIT School, fucina di talenti come Adele e Amy Winehouse. Prima di diventare famosa, Raye ha vissuto un’intensa attività dietro le quinte del mercato discografico come autrice, firmando successi per Beyoncé, Rihanna e John Legend, ma ha anche prestato la sua voce a hit di grande successo.

La sua carriera è legata a una vicenda che ne ha ostacolato l’ascesa (o che, almeno, ha tentato di farlo). La major a cui era legata rifiutava sistematicamente di pubblicare il suo album d’esordio e, nel 2021, ha rotto il silenzio denunciando pubblicamente questi “vincoli”. Una presa di posizione coraggiosa che ha portato allo scioglimento del contratto discografico e alla nascita del suo percorso da artista indipendente, trasformandola in un simbolo di autodeterminazione e riscatto femminile.

I grandi successi di Raye

Questa ritrovata libertà le ha aperto la strada a una serie di clamorosi successi. Con il suo primo album, My 21st Century Blues, e il trascinante singolo virale Escapism, Raye ha conquistato pubblico e critica mondiale, ma la consacrazione ufficiale è arrivata ai BRIT Awards 2024: con ben 6 statuette vinte in un’unica serata, tra cui Artista dell’anno e Album dell’anno, la cantante ha stabilito un primato storico, superando leggende come Adele e Harry Styles.

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A questo momento magico è seguito un secondo album, This Music May Contain Hope, che contiene la travolgente hit Where Is My Husband!, brano che Raye ha presentato a Glastonbury e che in brevissimo ha scalato le classifiche inglesi, totalizzando centinaia di milioni di ascolti streaming in tutto il mondo.

In Raye si fondono perfettamente l’eleganza classica delle grandi dive del passato e il piglio della donna contemporanea. Con la sua estetica rétro ispirata agli anni Cinquanta è semplicemente irresistibile e i suoi testi schietti entrano in testa al primo ascolto, affrontando temi importanti come la salute mentale, le pressioni dell’industria discografica e le disillusioni d’amore.

L’imitazione di Selma a Tale e Quale Show

Non che ne avesse bisogno, ma una delle imitazioni andate in onda a Tale e Quale Show il 23 settembre ha riacceso i riflettori su Raye qui in Italia. A renderle omaggio in modo impeccabile (e inaspettato) è stata Selma Ezzine, già vincitrice del talent Dalla strada al palco.

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Selma ha conquistato la vetta della classifica grazie a una magistrale trasformazione e a una performance nella quale era davvero difficile distinguere l’originale dall’imitazione, cantando tra l’altro uno dei suoi brani più difficili. Where Is My Husband! fonde sonorità big band e soul moderno, ha un ritmo incalzante che ricorda quasi uno scioglilingua e richiede grande estensione vocale e precisione. Inevitabile che raggiungesse il primo posto in classifica, sbaragliando la concorrenza.

L’esibizione ha raccolto anche l’entusiasmo della giuria, a cominciare da Cristiano Malgioglio, che ha elogiato la voce graffiante si Selma. Elettra Lamborghini ne ha applaudito la disinvoltura, mentre Fabio Fazio, quarto giudice speciale di serata, ha sottolineato l’estrema difficoltà tecnica.