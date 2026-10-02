Nella Città dell'Amore non solo per la moda, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno dimostrato ancora una volta come dovrebbe funzionare il concetto di "couple outfit"

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Brooklyn Beckham e Nicola Peltz alla Paris Fashion Week 2026

Innamoratissimi, minimalisti, coordinati ma, soprattutto, terribilmente cool. Dopo essere apparsi vestiti da gran sera sul red carpet del Festival di Venezia, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno fatto sognare tutti anche alla Paris Fashion Week 2026, trasformando la semplicità in una dichiarazione di assoluta eleganza dal retrogusto urban. Vediamo come.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, tenute matchy matchy a Parigi: che stile

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono confermati ancora una volta il re e la regina incontrastati del twinning couture: la loro presenza alla Paris Fashion Week 2026 non ha solo ribadito una forte intesa sentimentale, ma anche una vera e propria affinità stilistica, catturando l’attenzione dei fotografi seduti in prima fila o per le strade della capitale francese.

Muovendosi mano nella mano tra sfilate ed eventi esclusivi, la coppia ha scelto di puntare tutto su dei look coordinati dal minimalismo graffiante, dove il nero si è fatto filo conduttore di un’eleganza moderna e spettacolare.

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Per il loro arrivo da Balenciaga, ad esempio, i coniugi Beckham hanno optato per un’estetica “street-goth” ad altissimo tasso di glamour: lei ha scelto una silhouette affilata e ultra-femminile, composta da canotta a costine aderente, che lasciava scoperto l’addome tonico, abbinata a slip skirt in raso nero dal taglio scivolato.

Completavano l’outfit delle décolleté a punta con tacco a spillo insieme all’immancabile Hourglass Avenue della Casa di Moda ispano-francese, in pelle lucida, accessorio statement che ha sigillato un look apparentemente essenziale, ma calcolato al millimetro.

Al suo fianco, lui ha controbilanciato questa pulizia delle linee con un outfit dall’attitudine decisamente più rilassata e urban-chic: nello scatto poco sopra vediamo il giovane fotografo con addosso una camicia bianca indossata con studiata disinvoltura, arricchita da una cravatta nera e allentata in pieno stile indie-sleaze. Ecco poi un bomber in pelle oversize creare contrasto con dei pantaloni sartoriali neri a gamba larghissima, che ricadevano morbidi su un paio di scarpe stringate lucide. Insomma, diversi sì, ma complementari.

I total black perfettamente coordinati da Messika

La vera consacrazione di questa complicità estetica è arrivata più tardi, in front row da Messika. Lì i due hanno sfoderato una declinazione asciutta e serale dell’intramontabile total black: se l’attrice ha optato per un pantalone a vita bassa in combo a micro-top a fascia, dalle spalline sottili, e scarpe con il tacco, il figlio di David e Victoria Beckham ha preferito una t-shirt scura sotto la stessa giacca in pelle, stavolta arricchita dagli amati occhiali da sole con lenti colorate, dal non so che di vintage, e da una catenina sottile al collo. Anche i pantaloni erano gli stessi.

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Quella di Brooklyn e Nicola Peltz a Parigi non è stata, dunque, la solita sequela infinita di abiti firmati, ma la dimostrazione concreta di come una coppia possa comunicare sintonia profonda senza bisogno di eccessi: perfettamente coordinati senza scadere mai nel banale, i due hanno dimostrato piuttosto come il vero segreto del matchy matchy contemporaneo si nasconda nella pura capacità di completarsi a vicenda.