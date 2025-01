Gli innamorati del 2025 guardano il mondo con gli stessi occhi, ed anche il guardaroba: spopola la tendenza degli outfit di coppia, in veste di moda più romantica del momento. Ma come funziona?

Fonte: IPA Damiano David e Dove Cameron ai Met Gala 2024

Sperimentare una sintonia senza pari e vivere un’unione quasi totale con l’altro: due anime che si incontrano, si riconoscono, decidono di completarsi e fondersi. Quello che potrebbe suonare come il roseo quanto irrealistico preludio di una romantica fiaba Disney – mancante solo della immortale formula del “c’era una volta” – altro non è che ciò che tacitamente comunica la tendenza più contagiosa del momento. E, spoiler alert: i cuori più cinici dovrebbero guardarsi bene dall’esporsi senza pensieri all’aria aperta, attualmente densa d’amore come fosse primavera.

Guardare il mondo con gli stessi occhi e, allo stesso modo, anche il guardaroba sembrerebbe essere la nuova via da percorrere secondo i fashionista che al mondo hanno avuto la (s)fortuna di inciampare l’uno nelle braccia dell’altro. Probabilmente nel bel mezzo di una seduta di shopping compulsivo, contendendosi il medesimo capo in saldo. Qualcuno chiama il controverso fenomeno twinning style, altri li hanno battezzati matchy outftits eppure, proprio come in matematica, il risultato non cambia: le coppie del 2025 mieteranno vittime a non finire per le strade, rendendo chi le ammira verdi d’invidia, alla vista di look abbinati nei minimi dettagli. È, dunque, vero? Chi si assomiglia si piglia?

Gli outfit di coppia sono la tendenza più letale del 2025: cosa c’è dietro

In diligente e lungimirante preparazione a San Valentino, sta via via lentamente affermandosi una tendenza di coppia che, per infallibile predizione di Pinterest Predicts, durante il 2025 troverà terreno fertile e raggiungerà la sua massima espressione fra i trend moda conquistando definitivamente Gen Z e Baby Boomer senza distinzione alcuna. Tra le ricerche la piattaforma ha portato in evidenza un notevole incremento di ricerche a proposito di completi casual abbinati per coppie, camicie coordinate e look strutturati con outfit co-ord per gli amici. Seguivano discutibili – quanto sfortunati – accessori quali braccialetti dell’amicizia o di coppia, così come le nail art a due.

Secondo curiosi studi psicologici l’adottare un’estetica coordinata tra coppie di innamorati contribuirebbe a creare un legame ancor più profondo, facendosi bandiera di una sintonia di fondo ad unire indissolubilmente l’uno all’altra. L’unica e sola insidia? Rischiare di annullare poco a poco la propria personalità in favore di quella nuova e condivisa. Se ne valga o meno la pena è a propria e personale discrezione. Ma capiamone di più.

Sempre stando alle ricerche, sembra che il motivo per il quale molti individui sarebbero disposti a correre il rischio per il puro e semplice gusto di dare sfoggio di accattivanti look di coppia risieda nel subconscio, e corrisponda dunque alla viscerale necessità di apparire in totale simbiosi con il partner anche da un punto di vista più manifesto, e ciò vale a dire quello dello stile. Pare che l’istinto si verifichi tendenzialmente attorno ai primi sei mesi di relazione. Sì, forse banalmente tanta fatica è volta solo ed esclusivamente a dimostrare al resto del mondo quanto sia stabile e sincero il rapporto a legare le due parti.

L’apparente smania di mostrarsi in simbiosi con il/la partner non è però condannabile ma del tutto naturale ed inconscia, un modo sano e generalmente innocuo, in fin dei conti, per connettersi nel profondo con l’altro stabilendo un legame non verbale molto intenso. Diverso è, invece, quando questo desiderio di trasformarsi e vedersi nella dolce metà non è più inconscio ma diviene volontario e morboso, con il pericolo reale di perdere totalmente di vista la propria essenza.

A quel punto vale la pena interrogarsi in merito a se si stia assumendo tale atteggiamento perché si è realmente parte di una coppia affiatata o, al contrario, puramente perché si sta disperatamente tentando di far sì che la relazione funzioni a costo di cambiare tutto di sé pur di adattarsi alla forma di chi ci è vicino.

Gli outfit casual coordinati per coppie dagli anni Duemila ad oggi

C’è stato un momento nella storia della moda in cui ogni coppia composta da personaggi noti sembrava essere incapace di non vestirsi abbinata. Un periodo che ha inevitabilmente corrisposto al picco di attività dei paparazzi: tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei primi Duemila, le celebrities non erano libere di mettere piede fuori casa senza essere immortalate da qualcuno di loro nascosto nell’ombra, pronto a vendere cari i loro scatti alle testate di gossip più prestigiose. Fu proprio in quel contesto che nacque il fenomeno del couple branding, con il beneficio immediato dell’aumento del successo dei diretti interessati grazie alla grande attenzione ricevuta dai media. In fondo cosa c’è di più romantico di una coppia di star che cammina mano nella mano? Una coppia di star che cammina mano nella mano con addosso outfit abbinati, è ovvio.

Tra le coppie modaiole meglio assortite è sicuramente rimasta scolpita nella memoria collettiva l’apparizione di Britney Spears e Justin Timberlake in total-denim presso gli American Music Awards del 2001. Impossibile non citare, poi, gli iconici David e Victoria Beckham che a partire dal 1999 non hanno mai smesso di armonizzare la loro immagine pubblica: sin dagli albori della loro relazione, David e Victoria hanno sempre esibito indimenticabili tenute coordinate. E questo persino in occasione del loro matrimonio, durante il quale hanno optato per i due vibranti quanto inaspettati abiti viola creati per loro da Antonio Berardi.

Ogni loro matchy mise è fissa nella storia da quel momento in poi, a partire dagli audaci completi in pelle indossati durante il Gala di Versace nel 1999, passando per quelli in satin e velluto neri e avorio dei red carpet degli NRJ Music Awards di Cannes del 2001 e degli MTV Movie Awards 2003, sino ad arrivare alla lunga serie di scatti rubati che immortalano la coppia per le strade, acchittati secondo lo stesso stile. Come dimenticare, poi, la volta in cui i coniugi decisero di coordinare persino le proprie acconciature presentandosi alla cerimonia di premiazione degli Sport Industry Awards 2007 con due pixie cut?

Indimenticabili, ancora, Beyoncé e Jay-Z colpevoli di non saperne proprio sbagliare una: dai look avvistati a bordo campo delle partite di basket alle mise destinate ai sontuosi red carpet degli eventi più glamour, il duo non ha mai smesso di regalare gioie e preziosa ispirazione ai propri affezionati seguaci. Da quando si sono avvicinati – tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila – sono loro la coppia più chiacchierata di Hollywood, e non abbiamo ragione di indagarne il perché.

Per quanto vi sia una buona dose di marketing in tutto questo, come appreso qualche riga fa alla base regna la semplice natura dell’essere umano. Quella connessione speciale è sospirata da celebrities e comuni mortali senza eccezioni, lo dice la scienza dopotutto.

Look di coppia: le fashion inspo dalle celebrities

Affinità, questa sconosciuta. Per ogni comune mortale al quale trovare l’incastro perfetto con un altro individuo appare pura utopia, vi è una coppia di star che provvede a far sognare ad occhi aperti persino il più inaridito dei cuori. Famose, spensierate e belle da morire: o, almeno, questo è ciò che sembra quando le luci dei flash a bersagliarle le immortalano in pose plastiche e svenevoli sui red carpet.

Di loro ci piace l’aura patinata che trasudano, l’intreccio di sguardi complici, l’estetica. Sì, perché ancor prima del gusto derivante dal potenziale gossip che potrebbero offrire, è autentico magnetismo ad incollarci a loro. Il merito? Di look sincronizzati e studiati nei minimi particolari.

Come abbiamo visto, quelle che le legano sono vere e proprie scelte stilistiche, spesso adottate esclusivamente per prendere parte ad eventi mondani e colpire nel segno. Regola, questa, non sempre valida: non sono rari, infatti, scatti furtivi in cui coppie vip appaiono in sintonia proprio a partire dall’aspetto, nella banale – che poi tanto banale non è – quotidianità. Quali di loro dovremmo eleggere come ufficiale fonte d’ispirazione nella messa a punto degli outfit casual coordinati che le tendenze portano in alto?

Zendaya e Tom Holland

Dal vistoso anello comparso sulle dita di lei ai Golden Globes davvero non si parla d’altro: Zendaya e Tom Holland sono prossimi alle nozze, e se vogliamo considerare ciò la prova inconfutabile di come l’affinità passi effettivamente anche attraverso lo stile, facciamolo.

In materia di coppie vip da sogno i due sono senza dubbio in cima alla lista. Forse perché sanno farsi desiderare con la loro condivisa indole sfuggente e riservata, forse perché vicini sono ancor più meravigliosi, non c’è volta in cui i co-protagonisti di Spider-Man non lascino senza fiato i loro fan, con la sintonia che traspare intensissima e le loro mise sempre perfettamente intonate.

Ricordiamo tutti quella volta in cui la coppia è stata avvistata di bordeaux vestita in occasione del lancio del nuovo marchio di birra analcolica di Tom Holland, Bero. Abito in ecopelle per lei, maglioncino – rigorosamente nella stessa nuance – a mezze maniche per lui ed il gioco è fatto.

Damiano David e Dove Cameron

Belli sicuramente ed anche un po’ dannati, Damiano David (frontman dei Maneskin) e Dove Cameron hanno da relativamente poco coronato il loro primo anno d’amore. Vicini assomigliano alla fedele trasposizione di due protagonisti di un dark fantasy da manuale, con tanto di amore tormentato e simili peripezie a legarli, se non fosse che tra loro sembra regnare sovrano reale romanticismo. Un sentimento che traspare puntualmente anche da ogni look coordinato che condividono per prendere parte agli eventi mondani.

Ebbene, il romanticismo tra i due è tangibile: gli artisti sono persino stati avvistati a Disneyland Paris, con tanto di orecchie da Topolino sul capo ed un paio di jeans baggy ciascuno.

Kendall Jenner e Hailey Bieber

La prospettiva di vivere un grande amore con cui spartire (anche) altissimi picchi di stile è pressoché remota? Nessun problema: la tendenza degli outfit di coppia del 2025 si riferisce anche alle amiche del cuore. Kendall Jenner e Hailey Bieber hanno ben pensato dunque di intervenire, e più volte, fornendo la loro personale opinione rispetto a come una mise tra best dovrebbe essere. Le vediamo in foto esibire look total-black all’insegna dell’ecopelle da capogiro.