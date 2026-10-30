Ultime Blind Auditions a The Voice Senior, i coach pronti a guidare i nuovi Team

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IPA Antonella Clerici

Questa sera torna The Voice Senior. Venerdì 30 ottobre, a partire dalle 21.30 su Rai 1, Antonella Clerici apre le porte dello studio per l’ultimo giro di Blind Auditions della settima stagione, il programma dedicato agli interpreti che hanno superato i sessant’anni. Siamo alla quarta serata e l’atmosfera ricorda le ultime pagine di un buon giallo: tutti gli indizi raccolti nelle settimane passate conducono a un unico momento, quello in cui i quattro coach chiuderanno per sempre le loro formazioni.

Le poltrone girevoli restano lo strumento della verità. I giudici voltano le spalle al palco e si affidano soltanto all’orecchio, lasciando che sia il timbro a presentarsi per primo, prima ancora del volto e della storia di chi canta. Un patto semplice, che tiene incollate le famiglie italiane da sette stagioni e che anche stasera metterà i brividi e qualche lacrima in studio.

I coach di The Voice Senior 2026 e la corsa per completare i Team

Sulle quattro poltrone di The Voice Senior siedono Arisa, la coppia campana formata da Clementino e Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia. Quattro sensibilità musicali lontanissime tra loro, abituate a contendersi i cantanti più promettenti a suon di complimenti, battute e promesse.

Il conto è presto fatto: ogni coach deve portare a casa sei artisti, per un totale di 24 voci ammesse al turno successivo. Chi ha ancora parecchi posti liberi giocherà d’astuzia, chi ha il gruppo quasi al completo dovrà scegliere con il bisturi. È la notte delle decisioni irrevocabili, quella in cui un pulsante premuto all’ultimo secondo può riscrivere il destino di chi sta cantando.

Archiviate le audizioni al buio, si passa al Knock Out, il penultimo gradino della competizione. In questa fase ogni coach affida ai propri pupilli un pezzo da interpretare e, terminate le performance, ne salva appena tre. Il cerchio si stringe come in un’inchiesta vicina alla svolta: dei ventiquattro interpreti in corsa ne resteranno dodici.

Nell’atto conclusivo l’ultimo verdetto spetta a chi guarda da casa. Sarà il televoto a incoronare il vincitore o la vincitrice di The Voice Senior 2026, e lì nessuna strategia dei coach potrà più spostare gli equilibri.

Dove vedere The Voice Senior in diretta e in streaming su RaiPlay

Se stasera avete altri impegni, o se amate riascoltare con calma la canzone che vi ha fatto venire i lucciconi, c’è RaiPlay. La piattaforma della tv pubblica carica le singole performance già durante la diretta, insieme ai siparietti con gli ospiti e ai passaggi più toccanti della serata. La puntata completa compare in catalogo subito dopo i titoli di coda, pronta da recuperare quando preferite, magari la domenica mattina con il caffè. Chi vive oltreconfine può seguire tutto su Rai Italia.

Dietro le quinte si muove una struttura rodata: il programma è frutto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in sinergia con Fremantle Italia, mentre dietro la macchina da presa c’è Sergio Colabona. L’idea originale appartiene all’olandese John de Mol, che ha inventato The Voice trasformandolo in uno dei marchi televisivi di maggior successo su scala globale.

Allora, plaid sulle gambe e fazzoletti a portata di mano? Stasera si chiudono i giochi delle Blind Auditions e da lì in avanti ogni nota conterà davvero quanto una vita.