“L’amore o il Cosenza?”, la domanda di Marco Liorni mette in crisi Luca

IPA Marco Liorni

Incontrare la persona giusta oppure vedere il Cosenza in Serie A. È la scelta che Marco Liorni propone a Luca prima di salutarlo a L’Eredità. Il concorrente di Rende, ingegnere gestionale e grande tifoso della squadra, sceglie l’amore, ma con una premessa: “Guarda, è difficile”. Nella puntata del 23 ottobre c’è spazio anche per le battute sulle amicizie di Victor e sugli oltre duecento peluche della campionessa Laura, che torna alla Ghigliottina.

Luca sceglie l’amore nella domanda fuori gara di Marco Liorni

La partita di Luca si ferma nella sfida contro Victor. Il diciannovenne, che Marco Liorni chiama scherzosamente “veterano”, ha la meglio e resta in gara. Prima del congedo, il conduttore ricorda che Luca cerca ancora la persona giusta e gli propone l’alternativa calcistica.

“Guarda, è difficile, ma una persona giusta, dai”, risponde lui. Tra le due possibilità, dunque, la sua preferenza va all’amore. Victor deve invece affrontare anche Giulia, insegnante di canto con un passato da metallara: supera pure lei e conquista il Triello insieme ad Andrea e Laura.

Victor nomina Vittoria e Marco Liorni si incuriosisce

Più avanti tocca proprio a Victor chiarire una questione di cuore. Alla domanda su Marmellata #25 di Cesare Cremonini, il concorrente risponde correttamente: il numero indica l’età in cui il cantautore ha scritto la canzone. Un errore, racconta, non gli sarebbe stato perdonato dalla sua amica Vittoria, grande fan del cantante.

Marco Liorni pensava però che tra loro ci fosse qualcosa. Victor risponde con una serie di “no”, mentre il gioco continua. Andrea, ancora mai scelto per una sfida diretta, deve fermarsi al Triello: Laura lo supera grazie all’ultima domanda sui nopales messicani, riconoscendo le pale di fico d’India. Ai 100 secondi affronta Victor e vince ancora.

Laura, dal secondo decisivo ai cinque dimezzamenti

Per la campionessa il rischio più grosso era arrivato prima, nella sfida contro Federico, già passato due volte da L’Eredità Summer. I due erano rimasti vicinissimi fino alla fine: Laura l’aveva spuntata per un solo secondo, ricevendo i complimenti di Marco Liorni per aver mantenuto la calma.

Alla Ghigliottina porta 160mila euro. Prima delle cuffie racconta dei suoi oltre duecento peluche, sistemati anche nell’armadio dove i genitori preferirebbero vederle mettere i vestiti. È anche il compleanno di mamma Claudia, alla quale arrivano gli auguri dello studio.

Le cinque scelte vanno tutte male e Laura si ritrova a giocare per 5mila euro. Gli indizi sono “arrivo”, “sai”, “assoluta”, “ultime” e “discografiche”. Scrive “meta”, ma ammette di avere una fiducia bassissima nella risposta: con “discografiche” aveva pensato alle etichette, senza riuscire a collegarle alle altre parole.

Marco Liorni prova ad aiutarla tornando proprio alla sua collezione: un altro peluche in regalo, “Sai che novità”. La soluzione è “novità”: novità in arrivo, sai che novità, novità assoluta, ultime novità e novità discografiche. Laura conserva il titolo, ma questa volta non vince il montepremi.