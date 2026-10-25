Firenze o Siena? A L’Eredità Marco Liorni rischia l’incidente diplomatico

IPA Marco Liorni

Con la puntata del 25 ottobre si conclude la prima settimana di questa 25esima edizione de L’Eredità, il game show più longevo del piccolo schermo. Dopo la collocazione estiva subito dopo il TeG1 e la breve pausa settembrina, il quiz condotto da Marco Liorni è tornato alla sua classica collocazione nel preserale. Come sempre regala emozioni con le manche di gioco ma anche momenti di leggerezza.

Cosa è successo il 25 ottobre

I protagonisti del gioco sono i concorrenti, che per la puntata del 25 ottobre sono Giorgio, che gioca da campione in carica, Donata assistente giudiziaria da Firenze, Alberto originario di Potenza ma milanese di adozione, Laura laureanda in papirologia greca, Victor che arriva dalla provincia di Pordenone e studia lettere moderne, Silvia da Cento che debutta a L’Eredità e Sofia, medico di Monza Brianza.

Come sempre in questa edizione si parte con Sbagliando s’impara, in cui i concorrenti devono correggere l’errore in frasi celebri e modi di dire, dandone la versione corretta. Carducci e la Carrà mettono in difficoltà, Victor che è il primo a dare due risposte errate. Punta il dito contro Silvia e ha la meglio. Si passa a Un, due, tre… quella e stavolta è Giorgio a sbagliare per primo due volte. Per restare il gioco deve vedersela con Donata: la sfida è accesa ma alla fine è lui ad avere la meglio. A Le Date è Laura ad andare in sfida, e porta con sé Sofia. Il suono del campanello annuncia che la vincitrice avrà 25mila euro in dote. Un attimo di distrazione è stato fatale a Sofia, che esce dal gioco lasciando la sua parte di montepremi a Laura. Con la Scossa arriva Ofelia, nuova professoressa insieme a Marta, e si rischia l’incidente diplomatico. “Sei di Firenze tu“, le dice Marco Liorni. “Siena, Siena!“, lo corregge la ex Miss Italia dissimulando con il sorriso l’imbarazzo. Tra le due città la rivalità campanilistica è storica e risale al Medioevo quando le ragioni erano artistiche e politiche, mentre oggi si sono spostate sul campo da calcio. Qualche senese da casa avrà sussultato sulla poltrona, sentendo confondere una sua concittadina con una fiorentina. Tornando al gioco, a prendere la Scossa è Alberto che porta in sfida il campione Giorgio, eliminandolo dalla gara. Al Triello sono Laura, Alberto e Victor a contendere l’accesso alla Ghigliottina. È quest’ultimo a lasciare la gara mentre gli altri due vanno ai Cento Secondi. Laura, proprio all’ultimo secondo, diventa campionessa.

La Ghigliottina con un montepremi record

Laura arriva alla Ghigliottina con un montepremi record: ben 225.000 euro, tra quelli ereditati dai concorrenti e i 25 di bonus ottenuti. Il gioco però è implacabile e i dimezzamenti non mancano: infatti alla fine si trova a giocare per 28.125, una cifra pure sempre rispettabile ma ben lontana da quella di partenza. Servizio, Piano, Pomeridiano, Trasferta, Stress sono le parola che deve collegare tra loro e lei si affida a Lavoro. Decide di non acquistare la sesta parola ma quando la rivela c’è il colpo di scena: proprio Lavoro è la sesta parola. Quella giusta era Rientro, e così la neocampionessa vede sfumare la vincita.