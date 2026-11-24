Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Ilary Blasi

Ilary Blasi ha condotto la penultima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, ma ancora una volta le speranze di vincere gli ascolti tv sono destinate a fallire. Infatti, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della serie, 177 Giorni Il rapimento di Farouk.

Non è la prima volta che Ilary si scontra con la grande fiction della Rai e ha sempre perso. Ma questa stagione del GF Vip ha avuto rivali difficili da battere e in effetti non è mai davvero decollato negli ascolti.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 lo show Salotto Paolantoni On Air e su Rai 3 Massimo Giletti alla conduzione de Lo stato delle cose.

Italia 1 ha trasmesso Fast & Furious – Hobbs & Shaw e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica. La7 ha dato l’ultimo saluto a Corrado Augias, seguendo le disposizioni che lui stesso ha lasciato con una puntata speciale de La Torre di Babele.

Nell’access prime time continua lo scontro serrato tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 23 novembre