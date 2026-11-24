Ilary Blasi ha condotto la penultima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, ma ancora una volta le speranze di vincere gli ascolti tv sono destinate a fallire. Infatti, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della serie, 177 Giorni Il rapimento di Farouk.
Non è la prima volta che Ilary si scontra con la grande fiction della Rai e ha sempre perso. Ma questa stagione del GF Vip ha avuto rivali difficili da battere e in effetti non è mai davvero decollato negli ascolti.
Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 lo show Salotto Paolantoni On Air e su Rai 3 Massimo Giletti alla conduzione de Lo stato delle cose.
Italia 1 ha trasmesso Fast & Furious – Hobbs & Shaw e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica. La7 ha dato l’ultimo saluto a Corrado Augias, seguendo le disposizioni che lui stesso ha lasciato con una puntata speciale de La Torre di Babele.
Nell’access prime time continua lo scontro serrato tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.
Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 23 novembre