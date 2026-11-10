Ascolti tv del 9 novembre, Livatino di Michele Placido vince ma Ilary Blasi sale

Ilary Blasi ha condotto il GF Vip su Canale 5 e si è scontrata contro "Livatino" su Rai 1. Testa a testa De Martino-Scotti: tutti gli ascolti

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Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Ascolti tv del 9 novembre, Livatino di Michele Placido vince ma Ilary Blasi sale
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Ilary Blasi
Quali ascolti ha ottenuto il Grande Fratello Vip? Chi era il giudice Rosario Livatino? Quali film ha diretto Michele Placido?

La settimana televisiva è iniziata con una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. L’edizione di quest’anno non ha ancora brillato in fatto di ascolti.

E lunedì 9 novembre ha affrontato un’altra grande sfida. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della miniserie, Livatino, il giudice e i suoi assassini, per la regia di Michele Placido.

Su Rai 2 è andato in onda il film Ex – Amici come prima e su Rai 3 Lo stato delle cose con Massimo Giletti. Italia 1 ha trasmesso il film Fast & Furious 8 e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica. Su La7 abbiamo visto l’ultima puntata di M, il figlio del secolo.

Nell’access prime time la partita si gioca tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 9 novembre: Ilary Blasi si riscatta ma…

Ascolti tv 9 novembre 2026

Su Rai 1 Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini incolla al piccolo schermo 2.960.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.108.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2 Ex – Amici come prima! intrattiene 744.000 spettatori pari al 4.3%.

Su Italia1 Fast & Furious 8 piace a 831.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (960.000 – 4.9%), Lo Stato delle Cose segna 1.075.000 spettatori (7.5%). Su Rete4, dopo la presentazione (680.000 – 3.4%), Quarta Repubblica totalizza 567.000 spettatori (4.5%). Su La7 M – Il Figlio del Secolo raggiunge 605.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8, dopo la presentazione (747.000 – 3.8%), GialappaShow ottiene 802.000 spettatori (5.3%). Sul Nove Little Big Italy raduna 354.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 9 novembre: Gerry Scotti si riprende la prima posizione

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.914.000 spettatori (19.8%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.485.000 spettatori (21.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.747.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.495.000 spettatori pari al 22.1%. Su Rai2 TG2 Post registra 556.000 spettatori (2.7%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.002.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.214.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.497.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 979.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 816.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.977.000 spettatori (9.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 546.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 645.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.249.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.486.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.803.000 spettatori (14.3%), mentre Caduta Libera convince 2.602.000 spettatori (16.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (580.000 – 4.7%), Blue Bloods è seguito da 715.000 spettatori con il 4.6% nel primo episodio e 909.000 spettatori con il 4.9% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (333.000 – 2.5%), Studio Aperto Mag sigla 299.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 501.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.469.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.089.000 spettatori (5.8%) e Generazione Bellezza sigla 882.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 1.103.000 spettatori (6.5%), mentre La Promessa intrattiene 1.091.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 362.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 Foodish conquista 405.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (306.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 456.000 spettatori con il 2.5%.

Canale 5 Grande Fratello Ilary Blasi Rai 1Star e Vip