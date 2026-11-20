Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Luca Argentero

La serata televisiva di giovedì 19 novembre non ha offerto nessuna emozione particolare in fatto di ascolti tv. Su Rai 1 è tornato Luca Argentero con Doc – Nelle tue mani 4 e non ha avuto alcun problema a scalare la classifica dello share.

Argentero si è scontrato con la serie turca Tutto per la mia famiglia su Canale 5. Su Rete 4 è andato in onda un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, mentre Italia 1 ha trasmesso gli ATP Finales.

Su Rai 2 abbiamo visto Ore 14 Sera dove si è parlato del caso di Garlasco e su Rai 3 è tornata Geppi Cucciari con Splendida Cornice. La7 in lutto per la scomparsa di Corrado Augias.

Nell’access prime time, Stefano De Martino è inarrestabile con Affari Tuoi. Gerry Scotti è relegato al secondo posto.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 19 novembre