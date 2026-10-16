Ascolti tv del 15 ottobre, occhi puntati su Stefano De Martino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 ha catalizzato l’attenzione nell’access prime time di giovedì 15 ottobre.

Gli occhi erano tutti puntati su di lui, dopo che è riuscito a battere negli ascolti tv Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. De Martino infatti ha ottenuto il clamoroso risultato, complice anche Tale e Quale Show. Dunque, ci si aspetta il bis con l’aiutino questa volta di Luca Argentero che è tornato in prima serata su Rai 1 con una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 4.

Nel frattempo su Canale 5, dopo La Ruota della Fortuna, è andata in onda la serie Tutto per la mia famiglia 2. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio, mentre su Italia 1 abbiamo visto Le Iene.

Rai 2 ha trasmesso Ore 14 sera e Rai 3 il film Arthur the King: insieme ad ogni costo. Su La7 è andato in onda Piazzapulita.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 15 ottobre