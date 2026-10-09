Ascolti tv dell’8 ottobre, Luca Argentero alleato di Stefano De Martino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Giovedì sera è andata in scena la grande fiction, come da tradizione. Su Rai 1 abbiamo visto una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 4 con Luca Argentero.

La serie ha da sempre una grande presa sul pubblico e Stefano De Martino, che anticipa la prima serata con Affari Tuoi, ha sfruttato il suo successo per alzare lo share. D’altro canto, il direttore artistico di Sanremo sta per raggiungere il suo rivale Gerry Scotti che è tornato a limitarsi all’access prime time con La Ruota della Fortuna, dopo il flop di mercoledì 7 ottobre.

Su Rai 2 invece è andato in onda Ore 14 sera e su Rai 3 il film Hit Man, Killer per caso. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio e su Italia 1 abbiamo visto Le Iene.

Canale 5 ha risposto a Doc 4 con un’altra serie, Tutto per la famiglia. Mentre La7 ha trasmesso Piazzapulita.

Ascolti tv della prima serata, Doc domina

Giovedì 8 ottobre 2026, su Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani 4 interessa 3.979.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Canale 5 Tutto per la mia Famiglia conquista 1.643.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai 2 Ore 14 Sera intrattiene 1.023.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia 1 Le Iene incolla davanti al video 812.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai 3 Hit Man – Killer per caso segna 453.000 spettatori (2.5%). Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza 670.000 spettatori (5.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 745.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 The Equalizer 2 – Senza perdono ottiene 572.000 spettatori (3.7%). Sul Nove Buy it Now – Mai Più Senza raduna 350.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Codice Unlocked fa sintonizzare 380.000 spettatori (2%). Su Rai4 The Silencing – Senza voce è scelto da 411.000 spettatori (2.2%). Su RaiMovie Soldado sigla 207.000 spettatori (1.1%). Su RaiPremium, dopo Ballando Tutti in Pista (122.000 – 0.6%), Ballando con le Stelle è la scelta di 107.000 spettatori con l’1.1%. Su TopCrime Delitti ai Caraibi è seguito da 292.000 spettatori pari all’1.6%. Su SkyUno X Factor arriva a 529.000 spettatori e il 3.2%.

Gli ascolti tv di giovedì 8 ottobre, l’access prime time

Su Rai 1 Cinque Minuti interessa 4.017.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.487.000 spettatori (22.6%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.627.000 – 18.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.377.000 spettatori pari al 22.2%. Su Rai 2 TG2 Post registra 634.000 spettatori (3.2%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 935.000 spettatori (4.8%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.111.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.443.000 spettatori (7.3%). Su Rete 4 4 di Sera raggiunge 1.023.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 825.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.751.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 545.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 674.000 spettatori con il 3.4%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 635.000 spettatori e il 3.2%.

Gli ascolti del preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.708.000 spettatori pari al 21.6%, mentre Reazione a Catena coinvolge 4.058.000 spettatori pari al 25%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.569.000 spettatori (14.3%), mentre Caduta Libera convince 2.283.000 spettatori (15.7%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (481.000 – 4.4%), Blue Bloods è seguito da 660.000 spettatori con il 4.6% nel primo episodio e 849.000 spettatori con il 4.8% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (353.000 – 3%), Studio Aperto Mag sigla 241.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 404.000 spettatori (2.4%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.512.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 1.003.000 spettatori (5.7%) e Fin Che la Barca Va sigla 892.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 950.000 spettatori (6.1%), mentre La Promessa intrattiene 1.004.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 310.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 438.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (245.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 468.000 spettatori con il 2.8%.