Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Luca Argentero

Luca Argentero conquista i telespettatori con la puntata conclusiva di Doc – Nelle tue mani 4, andata in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 26 novembre.

Non ci sono rivali che tengano, nessuno è all’altezza di Doc Argentero. Né la fiction turca, Tutto per la mia famiglia su Canale 5, né Veronica Gentili che ha condotto su Italia 1 Le Iene.

Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Dritto e Rovescio e su Rai 3 Splendida Cornice. Su Rai 2 abbiamo visto Ore 14 Sera e su La7 Piazzapulita.

Nell’access prime time Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi sembra essersi abituato a stare al vertice della classifica degli ascolti, mentre Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna si è rassegnato (anche alla sostituzione).

Prima serata, ascolti tv del 26 novembre: Doc chiude in trionfo

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 4 incolla al piccolo schermo 4.354.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale5 Tutto per la mia Famiglia conquista 1.689.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2, dopo la presentazione (694.000 – 3.5%), Ore 14 Sera intrattiene 851.000 spettatori pari al 6.1%.

Su Italia1, dopo l’anteprima (754.000 – 3.7%), Le Iene interessano 897.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (984.000 – 4.8%), Splendida Cornice segna 965.000 spettatori (5.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (545.000 – 2.7%), Dritto e Rovescio totalizza 571.000 spettatori (4.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 843.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 la differita della partita di Europa League – Olympiakos-Milan ottiene 758.000 spettatori (3.9%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 393.000 spettatori con il 2.4%.

Access Prime Time, dati del 26 novembre: De Martino vola al 24,3%

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.091.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.880.000 spettatori (24.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.518.000 – 18%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.985.000 spettatori pari al 19.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 531.000 spettatori (2.6%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 876.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.230.000 spettatori (6.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.479.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 894.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 607.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.804.000 spettatori (9.1%). Su Tv8 Tv8 Football Night arriva a 252.000 spettatori e l’1.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 573.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 26 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio 3.329.000 spettatori pari al 23.9%, mentre L’Eredità coinvolge 4.637.000 spettatori pari al 27.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.451.000 spettatori (11.5%), mentre Caduta Libera convince 2.264.000 spettatori (14.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (374.000 – 3%), Blue Bloods è seguito da 588.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 766.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (368.000 – 2.7%), Studio Aperto Mag sigla 281.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 417.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.211.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 930.000 spettatori (5%) e Generazione Bellezza sigla 808.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 837.000 spettatori (5.1%), mentre La Promessa intrattiene 1.000.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 348.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 Foodish conquista 359.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (339.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 447.000 spettatori con il 2.5%.