Ascolti tv del 22 ottobre, Luca Argentero difficilmente delude

Mentre spopola su Rai 1 "Doc- Nelle tue mani" su Rai 1, Stefano De Martino combatte la sua battaglia contro Gerry Scotti: gli ascolti

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Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Ascolti tv del 22 ottobre, Luca Argentero difficilmente delude
IPA
Stefano De Martino
Quali ascolti ha registrato Doc 4? Quando va in onda Splendida Cornice? Perché Navi Pillay ha ricevuto il Nobel?

La serata televisiva di giovedì 22 ottobre ha visto come grande protagonista Luca Argentero nella fiction Doc – Nelle tue mani 4, in onda su Rai 1.

L’altra grande novità è stata Geppi Cucciari che è tornata alla conduzione di Splendida Cornice su Rai 3, Navanethem “Navi” Pillay, Premio Nobel per la pace.

Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 Sera. Mentre Canale 5 ha proposto la fiction, Tutto per la mia famiglia. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio e su Italia 1 abbiamo visto Le Iene. La7 ha trasmesso Piazzapulita.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 sta minacciando seriamente il primato dello share di Gerry Scotti alla conduzione de La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 22 ottobre

Geppi Cucciari Luca Argentero Rai 1Star e Vip