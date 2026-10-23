Ascolti tv del 22 ottobre, Luca Argentero difficilmente delude

IPA Stefano De Martino

La serata televisiva di giovedì 22 ottobre ha visto come grande protagonista Luca Argentero nella fiction Doc – Nelle tue mani 4, in onda su Rai 1.

L’altra grande novità è stata Geppi Cucciari che è tornata alla conduzione di Splendida Cornice su Rai 3, Navanethem “Navi” Pillay, Premio Nobel per la pace.

Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 Sera. Mentre Canale 5 ha proposto la fiction, Tutto per la mia famiglia. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio e su Italia 1 abbiamo visto Le Iene. La7 ha trasmesso Piazzapulita.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 sta minacciando seriamente il primato dello share di Gerry Scotti alla conduzione de La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 22 ottobre