Ad Affari Tuoi neanche Batman riesce a evitare la catastrofe

Non basta nemmeno l’intervento di Batman, per evitare la catastrofe ad Affari Tuoi. Herbert Ballerina si traveste da Cavaliere Mascherato, ma i suoi superpoteri non aiutano Matteo, impiegato e barman che arriva da Cervia.

Simpatico, gentile, coraggioso e audace nelle scelte: si vede che anche Stefano De Martino ha un debole per lui. Ma questo non basta: il gioco dei pacchi è spietato e il concorrente dell’Emilia Romagna ne paga le conseguenze. Anche il Dottore, di solito nelle vesti di villain, stasera non deve sforzarsi troppo per mettere nei guai il pacchista che a complicarsi la vita ci pensa da solo.

Chi è Matteo, il concorrente dell’Emilia Romagna

Prima di tutto le presentazioni. Matteo, viene da Cervia e (proprio come Batman) ha una doppia vita: impiegato di giorno, barman di notte. Il concorrente racconta di aver iniziato a lavorare nei bar quando era studente per guadagnare qualche soldo ma poi, quando non c’è stato più bisogno di farlo, ha scelto di continuare a lavorare dietro il bancone nel tempo libero, per divertimento e passione. Ha una compagna, Rachele, e un figlio di 4 anni che si chiama Anthony. Ad Affari Tuoi partecipa insieme alla sorella Rita.

La partita di Matteo

Per il barman, Herbert Ballerina ha pensato a qualcosa di insolito: “Il contropacco è una sorpresa per il concorrente” annuncia fiero, nascondendosi sotto il bancone e riemergendo con maschera e mantello nero. “Batman!” esclama, contento della sua trovata e del gioco di parole.

La gara parte subito male perché nel primo pacco chiamato ci sono 75.000 euro, ma sembra risollevarsi con Tommasino nel pacco successivo. Questo fa pensare al concorrente al proprio cane, un rottweiler di nome Otto, ed è proprio l’8 il pacco che chiama e fa bene: dentro c’è solo un’euro. Un rosso da 30.000 euro nel pacco successivo fanno sfumare il sogno di vincere l’auto in palio. Alla fine dei primi sei tiri la situazione è in bilico: il podio è salvo ma gli altri pacchi rossi più ricchi sono già stati chiamati. Per questo l’offerta del dottore è buona ma non eccezionale: 34.000 euro, che Matteo rifiuta senza pensarci troppo.

I tre tiri successivi non sono fortunati. Prima il pacco nero porta una batosta, perché fa sfumare ben 100.000 euro. Il pacco successivo fa tirare il fiato portando sul palco la bellissima Martina Miliddi che si scatena in un reggaeton e le frange dorate del suo vestito non reggono: qualcuna se ne stacca e vola via facendo scatenare le battute di Herbert e Stefano De Martino. Il pacco successivo costringe a tornare seri, perché fa volatilizzare il premio più alto. A questo punto il Dottore offre il cambio e Matteo non si fa scappare l’opportunità: fuori il 20 e dentro il 5.

Il barman di Cervia non resiste alla tentazione di aprire il pacco che ha lasciato e la sorpresa è bellissima: dentro c’erano solo 20 euro. Con la chiamata successiva, finalmente, si balla: tutti scatenati a centro palco per festeggiare l’uscita del pacco da 0 euro. Ma il ciclo fortunato si interrompe subito con un rosso. Il dottore al telefono offre 24.000 euro per un tiro. Matteo non ha dubbi e tritura l’assegno.

Uno sprazzo di fortuna la porta il Contropacco, che aveva un valore di 1250 euro. La palla torna così al Dottore, che offre un nuovo cambio. Matteo e Rita non ci pensano neanche un secondo ad accettare e passano al tiro che gli è stato concesso. Il barman di Cervia è coraggioso, e chiama la new entry che, come chi segue spesso il gioco sa bene, spesso ha pacchi rossi. Maria Cristina, assistente notarile da Terni e ultima arrivata tra i pacchisti, conferma la tendenza: ha 15.000 euro. Non una cifra imperdibile, ma che fa sbilanciare il tabellone verso i blu.

Si prosegue con un tiro, che dopo l’offerta del Dottore vale 30.000 euro. Matteo è calmo e sicuro della sua scelta: i due rossi che sono ancora in palio sono sostanziosi e lui si sente di poter rifiutare senza rimpianti. Una scelta che, almeno a questo punto della gara, si rivela giusta perché il pacco che chiama è blu. La legge dell’alternanza porta il Dottore a offrire il cambio e Stefano De Martino cerca di far ragionare il concorrente sulle possibilità che gli si aprono davanti. Matteo è in difficoltà ma sua sorella lo spinge a rifiutare e lui la ascolta: “Si va avanti”.

La gara si mette male

La gara si fa intensa e stavolta il 13 porta male, perché il pacco aveva 10.000.000 euro. Ora la partita è davvero complessa per Matteo, perché in ballo ci sono ancora i 200.000.000 euro ma gli altri pacchi contengono solo 5, 10 e 50 euro. Il Dottore si gioca a carte la partita ed è costretto a fare un’offerta che, però, inevitabilmente non può essere elevata: 15.000 euro.

Stefano invita Matteo a riflettere: in ballo c’è ancora solo un rosso ma, anche se la cifra offerta dal Dottore sembra bassa, va considerato che non ci sono paracadute e che se dovesse trovare il rosso ci sarebbe solo la Regione Fortunata. Il concorrente non lo fa nemmeno finire di parlare: è convinto di aver pescato il pacco con il premio più sostanzioso perciò rifiuta senza pensarci troppo. È una catastrofe: il pacco che chiama contiene proprio l’unico rosso rimasto in palio. “Passiamo alla geografia” annuncia De Martino, prima di aprire il pacco del concorrente nel quale erano nascosti solo 5 euro. Non tutto è perduto, perché insieme alla piccola cifra c’è anche il biglietto della Lotteria Italia che potrebbe fruttare un bel gruzzolo a gennaio. E poi perché Affari Tuoi offre ancora una chance.

La Regione Fortunata

Come prima regione Matteo e Rita scelgono la Toscana e al secondo tentativo puntano sul Veneto. Purtroppo non hanno fortuna perché la Regione Fortunata di stasera era la Campania. Una partita iniziata male sin dall’inizio e finita peggio. Una catastrofe che neanche Batman è riuscito a evitare.