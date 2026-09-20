Affari Tuoi, Herbert Ballerina risponde alle critiche. Valentina si ferma e scopre la beffa

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IPA Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

Serata ricca di colpi di scena ad Affari Tuoi: nella puntata di sabato 19 settembre Stefano De Martino ha accolto al centro dello studio Valentina, concorrente della Liguria, accompagnata dal papà Antonino. Una partita iniziata in salita e diventata sempre più avvincente nel finale, fino a una scelta da 60mila euro che ha lasciato l’amaro in bocca.

Prima ancora di entrare nel vivo del gioco, però, a prendersi la scena è stato Herbert Ballerina. Il comico ha ironizzato sulle critiche ricevute dal nuovo Contro Pacco, con una battuta che non è passata inosservata.

Herbert Ballerina, la frecciata dopo le critiche al Contro Pacco

L’atmosfera si scalda già nei primi minuti. Stefano De Martino presenta Herbert Ballerina, che questa volta si limita a un semplice saluto. Una reazione decisamente insolita per il comico, tanto che il conduttore gli chiede subito se sia davvero tutto lì. La risposta arriva poco dopo ed è una frecciata alle polemiche delle ultime settimane: “Non voglio rubare spazio al gioco“, dice Herbert. De Martino raccoglie immediatamente la provocazione e chiude il siparietto con un ironico: “Stendiamo un velo pietoso”.

La battuta del comico è un chiaro riferimento alle discussioni nate intorno al Contro Pacco, una delle novità dell’edizione 2026-2027. Nella puntata del 19 settembre il segmento è stato infatti anticipato rispetto al consueto svolgimento della partita. Una modifica che arriva mentre circolano indiscrezioni su un possibile ridimensionamento della novità nelle prossime settimane.

Affari Tuoi, la partita di Valentina parte malissimo

A giocare è Valentina, dalla Liguria, che lavora occupandosi delle prenotazioni di un ristorante ed è mamma di tre figli, Riccardo, Edoardo e Vittorio. Accanto a lei c’è il padre Antonino, panettiere, subito ribattezzato da De Martino il “nonno tatuato”. Insieme giocano con il pacco numero 12.

L’inizio non è dei più fortunati. Valentina perde presto premi importanti: se ne vanno i 100mila euro, i 75mila e i 20mila. La concorrente prova allora ad affidarsi al mantra che accompagna ormai molte partite del programma: trovare finalmente un pacco blu. Ma la sorte non è dalla sua parte e al sesto tiro arriva il colpo più pesante: spariscono anche i 300mila euro.

Il Dottore prova subito ad approfittarne e mette sul piatto 15mila euro. Valentina, però, non sembra avere dubbi: la partita è ancora lunga e decide di andare avanti. A un certo punto però la Dea Bendata sembra tornare a suo favore: escono il Contro Pacco, Martina Miliddi e i 50 euro e il Dottore alza l’offerta a 20mila euro. Anche questa volta la concorrente non si lascia convincere: vuole continuare a giocare.

Dopo altri tiri arriva una nuova proposta da 20mila euro. Papà Antonino spinge la figlia a continuare e Valentina lo ascolta. Poco dopo l’offerta sale ancora: 25mila euro. “Ho tre figli ed è un momento un po’ delicato, ho una responsabilità addosso… Penso a loro e a me, ma abbiamo detto che è per un tiro solo”. La tentazione di accettare c’è, ma ancora una volta prevale la voglia di tentare. Ed è una scelta che costa cara nell’immediato, perché poco dopo vengono eliminati i 50mila euro.

Il Dottore propone quindi di affidare alle carte la decisione successiva. Esce il cambio, ma Valentina sceglie di tenere il suo pacco numero 12. La decisione sembra darle nuova fiducia: arrivano due pacchi blu e l’offerta raggiunge quota 30mila euro.

Valentina accetta 60mila euro, ma nel pacco ne aveva 200mila

La partita entra nella sua fase decisiva e sul tabellone rimangono 0 euro, 5 euro e 200mila euro. Il Dottore offre 35mila euro: a questo punto Valentina è combattuta: da una parte la possibilità di portare a casa una cifra importante, dall’altra quel premio da 200mila euro ancora in gioco. Ma si gioca una volta sola e per questo la partita continua.

Ed è la scelta giusta: il pacco successivo contiene infatti appena 5 euro. Ma la decisione diventa ardua: da una parte lo zero, dall’altra 200mila euro. Il Dottore mette sul tavolo l’offerta più importante della serata: 60mila euro. Antonino rischierebbe ancora, ma Valentina pensa ai figli e decide che è arrivato il momento di fermarsi. Accetta l’assegno e porta a casa 60mila euro. Rimane infatti soltanto da scoprire quale delle due cifre si nascondesse nel pacco numero 12. E arriva la beffa: Valentina ha avuto davanti a sé per tutta la serata proprio i 200mila euro.