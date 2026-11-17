IPA Stefano De Martino

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 17 novembre è toccato alla Calabria: a giocare è stato Danilo, dalla provincia di Cosenza, accompagnato in studio dalla sua dolce metà, Daniela. Il pacco pescato è il numero 4, ma c’è una presenza che non è passata inosservata: quella della new entry del Molise. “Questo è nuovo, eh”, è stato il commento in studio: è Francesco da Campobasso, agente di commercio ed ex giocatore di basket. Quanto è alto? 2 metri e 5 centimetri.

Affari Tuoi, Danilo e Daniela: “I figli? L’unica cosa buona che ho fatto”

Danilo lavora nelle telecomunicazioni, al servizio clienti di un call center, e di lamentele ne sente parecchie, anche personali: “Facciamo anche gli psicologi”, ha raccontato. Tanto da offrire i suoi servigi a Herbert Ballerina: “Se vuoi, chiama un giorno”. Pronta la battuta di Stefano De Martino: “A lui non basta una telefonata”.

In studio con lui c’è Daniela, la sua dolce metà, che nella vita fa “il lavoro più difficile e faticoso, ma anche il più bello”: è mamma di due bambini, Maria Sole e Flaviano. Per lui i figli sono “l’unica cosa buona” che abbia fatto: “Questa è davvero forse la cosa più bella che abbia mai potuto fare. Sono l’amore mio, mai me lo sarei aspettato”. La famiglia gli ha cambiato la vita a 37 anni: “Dopo il loro arrivo sono cambiato”. Come ha detto De Martino: “Non c’è prezzo per l’amore dei figli, e verso i figli”.

La partita, però, non è iniziata nel migliore dei modi: tra i primi pacchi aperti sono spuntati subito dei rossi, compreso quello da 200mila euro. Del resto, Danilo ha una certa fama. “Tu hai le mani pesanti”, gli ha detto Stefano De Martino, e il concorrente ha provato a correre ai ripari: “Cerchiamo di sfatare questo mito”.

Missione non proprio riuscita, almeno all’inizio: rosso dopo rosso, sul tavolo è finito anche il pacco da 300mila euro. “Lui trova i rossi e lei trova i blu, è certificato”, ha sentenziato il conduttore. A confermare il sospetto, una rivelazione: quando era pacchista, Danilo era il terrore dei giocatori, perché nel suo pacco c’erano spesso premi rossi.

La prima offerta è stata di 20mila euro, ma si è andati avanti, in quella che è diventata “una partita alla ‘nduja”: tutti rossi. Poi il mantra con la new entry, altissimo, più di De Martino (che comunque è alto). E quando è arrivato il momento del 18 del Molise, una battuta ha scatenato le risate in studio: “Sarà grosso, ma non credo abbia anche il pacco…”. De Martino si è rivolto direttamente al pubblico: “Lo voglio dire ai telespettatori: apprezzate il fatto che io adesso su questa cosa ci potrei fare un quarto d’ora. Taccio”.

Affari Tuoi, quanto ha vinto Danilo

Da lì la partita ha iniziato a riequilibrarsi, e Danilo sembra aver ritrovato la sua magia. Accettato il cambio, ha lasciato il 4 per prendere l’11. Certo, i rossi non sono spariti del tutto: via anche il pacco da 100mila euro.

Il Dottore ha offerto 9mila euro per i tre tiri successivi, ma si è andati avanti, scoprendo anche il pacco nero, che valeva 75mila euro. Poi la proposta è salita a 14mila euro per un solo tiro, e subito dopo si è ripresentata identica: altri 14mila euro.

A quel punto sul tavolo sono rimasti solo due pacchi: Tommasino e 15mila euro. E c’è stata anche la beffa: nel 4, il pacco pescato all’inizio e lasciato con il cambio, c’erano 75mila euro. “Ora sangue freddo”, ha detto De Martino. Ma in coppia le idee non coincidevano: “Io andrei fino alla fine”, ha detto Danilo, mentre Daniela puntava sulla Regione Fortunata. Tommasino è entrato “di servizio”, poi Danilo ha rifiutato il cambio: ha vinto 15mila euro.