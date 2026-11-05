Ascolti tv del 4 novembre, Francesca Chillemi si scontra con le Forze Armate e vince

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Francesca Chillemi

Una prima serata scoppiettante e ricca di appuntamenti quella di mercoledì 4 novembre. Rai 1, per celebrare le Forze Armate, ha trasmesso lo spettacolo evento, Insieme – La forza che unisce, e ha chiamato a condurlo Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, spostando così il consueto appuntamento con Tale e Quale Show, andato in onda il 3 novembre.

Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Viola come il mare 3 con Francesca Chillemi che quindi si è trovata ad affrontare una sfida impossibile, almeno in fatto di share. Ma alla fine l’ha vinta.

Su Rai 2 abbiamo visto Patù, la passione per le idee e su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 è tornata Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca e su Italia 1 è stato trasmesso il film Red Sparrow. La7 invece ha proposto Una giornata particolare.

Nell’access prime time Stefano De Martino fatica a tenere testa a Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 4 novembre: vince Francesca Chillemi

Su Rai 1 Insieme – La forza che unisce incolla al piccolo schermo 1.522.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale5 Viola come il Mare 3 conquista 2.380.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2, dopo la presentazione (421.000 – 2.2%), Patù – La Passione delle Idee intrattiene 248.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Red Sparrow incolla davanti al video 833.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (800.000 – 4.1%), Chi l’ha Visto? segna 1.059.000 spettatori (7.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (551.000 – 2.9%), È Sempre Cartabianca totalizza 574.000 spettatori (5%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.339.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 la partita di Champions League – Lipsia-Manchester City ottiene 577.000 spettatori (3.2%). Sul Nove, dopo l’anteprima (661.000 – 3.4%), Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raduna 745.000 spettatori con il 5% e 383.000 spettatori con il 5.3% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…

Access Prime Time, dati del 4 novembre: De Martino in testa

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.952.000 spettatori (20.4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.306.000 spettatori (22%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.351.000 – 17.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.097.000 spettatori pari al 21.1%. Su Rai2 TG2 Post registra 555.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 992.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.138.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.441.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.066.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 797.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.161.000 spettatori (10.9%). Su Tv8 Tv8 Football Night arriva a 263.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 624.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.103.000 spettatori pari al 22.4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.494.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.559.000 spettatori (12.4%), mentre Caduta Libera convince 2.375.000 spettatori (15.1%). Su Rai2, dopo Speciale TG2 – Elezioni Midterm USA (384.000 – 3.2%), Blue Bloods è seguito da 610.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 826.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (381.000 – 2.8%), Studio Aperto Mag sigla 320.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 490.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.445.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 940.000 spettatori (5%) e Generazione Bellezza sigla 774.000 spettatori (4%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 1.002.000 spettatori (6%), mentre La Promessa intrattiene 987.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 372.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 Foodish conquista 333.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (356.000 – 3.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 539.000 spettatori con il 3%.