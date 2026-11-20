Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Renato Zero con Sal Da Vinci

Musica, emozioni e qualche battuta inaspettata. Sal Da Vinci protagonista su Rai 1 con Meravigliosamente, lo show che celebra i suoi cinquant’anni di carriera. Uno spettacolo che ha subito conquistato il pubblico riportando in prima serata l’atmosfera dei grandi varietà televisivi. Tra duetti, ricordi e ospiti d’eccezione, a rubare la scena è stato soprattutto Renato Zero, protagonista di un divertente siparietto con il padrone di casa.

Renato Zero sorprende Sal Da Vinci: “Sei un figlio di ‘ntrocchia”

Se c’è qualcuno capace di passare dalla commozione alla battuta irriverente nel giro di pochi secondi, quello è Renato Zero. E il suo incontro con Sal Da Vinci sul palco di Meravigliosamente ne è stato la dimostrazione. I due non hanno nascosto l’affetto e la stima reciproca.

Sal ha ringraziato Renato per averlo preso sotto la sua ala, per aver scritto canzoni insieme a lui e per aver contribuito alla sua crescita artistica. “Se io oggi sono questo è anche grazie a te”, gli ha confessato con sincerità e grande umiltà.

La risposta di Renato è stata altrettanto affettuosa: “Tu sei una bella spugna, tu assorbi la bellezza, assorbi l’onestà, la purezza. Tu sei un napoletano doc. Rappresenti questa città e questa umanità. Sono io a ringraziarti”. Parole accompagnate da una tenera carezza.

Poi Da Vinci ha proposto di cantare insieme una canzone che rappresenta la loro amicizia. “Mi prendi in contropiede”, ha replicato Renato, colto di sorpresa. “Solo così si può fare questa cosa”, ha ribattuto divertito il padrone di casa.

A quel punto è arrivata la battuta del cantautore: “Ho frainteso. Ogni tanto tu mi lanci dei trabocchetti, tu sei un figlio di ‘ntrocchia”. Lo studio è esploso in una risata, prima di lasciare spazio alla musica.

I due artisti hanno così duettato sulle note di Singoli e successivamente Sal ha cantato Meravigliosamente, brano scritto proprio da Renato Zero per lui. E scelto per dare il titolo all’intero spettacolo.

Anche Massimo Ranieri e Gianna Nannini a Meravigliosamente

Ad aprire la serata è stato invece Massimo Ranieri, protagonista di un incontro musicale sorprendente. Nonostante si conoscano da molti anni, Sal Da Vinci e il collega non avevano mai cantato insieme prima d’ora.

Il 57enne si è così accomodato al pianoforte per interpretare Settembre di Peppino Gagliardi, prima di condividere con l’ospite altri grandi successi, da Vent’anni a Perdere l’amore. Immancabile Per sempre sì, che ha coinvolto tutto il pubblico.

Tra i momenti più riusciti il duetto con Gianna Nannini sulle note di ‘O surdato ‘nnammurato. Un incontro tra due voci e personalità artistiche molto diverse.

Lei ci ha messo quella voce graffiante e irriconoscibile, lui il calore della tradizione napoletana. Il risultato è stato un incontro insolito ma riuscito. E poi la performance della Nannini in solitaria sulla splendida e intramontabile Sei nell’anima.

A impreziosire lo spettacolo un’orchestra di 45 elementi diretta da Adriano Pennino, un corpo di ballo e una scenografia che richiama i grandi varietà del passato.

Bianca Balti piace e convince, il pubblico promuove lo show

Promossa a pieni voti pure Bianca Balti, che ha portato eleganza e ironia sul palco di Meravigliosamente. La top model è apparsa inizialmente fasciata in un abito di paillettes argentate e piume bianche, ha scherzato con Sal Da Vinci e si è scatenata in un balletto.

In un secondo momento è tornata in scena con un look completamente diverso: bustino dorato tempestato di pietre preziose, camicia bianca e pantaloni neri. Due outfit che hanno esaltato il suo fascino e la sua presenza scenica.

Sui social i commenti positivi si sono sprecati. “È questa la tv che mi piace! Pulita, bella, da cantare! Grazie Sal!”, ha scritto uno spettatore. “Finalmente un bel caro vecchio varietà, e non gente che litiga (o fa finta)”, ha osservato un altro. E c’è chi ha aggiunto: “Stasera su Rai 1 si torna a respirare finalmente l’aria dei grandi varietà di una volta”.

Un’accoglienza calorosa per Sal Da Vinci che, dopo la vittoria a Sanremo 2026, ha celebrato mezzo secolo di carriera con uno spettacolo dedicato alla musica e all’intrattenimento.

Certo, Meravigliosamente non ha inventato nulla di nuovo. Anzi, ha guardato dichiaratamente al passato. Ma in un panorama televisivo che troppo spesso confonde il rumore con lo spettacolo, ritrovare il piacere della buona musica, di qualche sketch divertente e di un intrattenimento senza troppe pretese è stata una piacevole sorpresa.