Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Iaia Forte

Ha lavorato con alcuni dei registi più amati del cinema italiano, conquistato il pubblico a teatro e interpretato personaggi che difficilmente passano inosservati. Iaia Forte ha alle spalle oltre quarant’anni di carriera, ma continua a cercare nuove occasioni per divertirsi con il suo mestiere.

L’ultima la porta in prima serata su Rai 1, dove venerdì 20 novembre affianca Sal Da Vinci e Bianca Balti in Meravigliosamente, lo spettacolo che celebra il successo del cantante napoletano. Una presenza che aggiunge un pizzico di teatro a una serata pensata per riportare in televisione il fascino del varietà.

Chi è Iaia Forte e dove l’abbiamo già vista

Nata a Napoli nel 1962, Iaia Forte, all’anagrafe Maria Rosaria Forte, ha 64 anni e una lunga carriera alle spalle. E pensare che da ragazza immaginava per sé un futuro completamente diverso: avrebbe voluto fare l’archeologa.

La recitazione è arrivata quasi per caso, aiutandola anche a superare la timidezza. Dopo gli studi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha quindi iniziato a lavorare con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo italiano. Il debutto è con Toni Servillo, che l’ha diretta ne Il misantropo di Molière e le ha aperto la strada a numerose collaborazioni. Tra i registi con cui ha lavorato figurano Mario Martone, Carlo Cecchi, Emma Dante e Luca Ronconi.

Al cinema è diventata uno dei volti più rappresentativi dei film di Pappi Corsicato, recitando in Libera, I buchi neri e Chimera. Ha lavorato anche con Marco Ferreri e Maurizio Nichetti, conquistando importanti riconoscimenti, tra cui due Nastri d’Argento.

Il grande pubblico la conosce soprattutto per La grande bellezza, il film di Paolo Sorrentino premiato con l’Oscar nel 2014, in cui interpreta Trumeau. Ma il suo talento ha trovato spazio anche in televisione, da La TV delle ragazze alle fiction Vivi e lascia vivere e Svegliati amore mio.

La vita privata: il matrimonio e gli amori

Sul lavoro ama mettersi alla prova, mentre nella vita privata preferisce mantenere una certa discrezione. Iaia Forte è stata sposata con l’attore Renato De Francesco, conosciuto durante gli anni di formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il matrimonio si è concluso con un divorzio.

In seguito ha avuto una relazione con Tommaso Ragno, di cui aveva parlato pubblicamente nel 2019, durante un’ospitata al programma di Caterina Balivo Vieni da me. Non ci sono invece conferme recenti sulla sua attuale situazione sentimentale. L’attrice non ha figli.

La sua adolescenza è stata segnata dalla morte del padre, scomparso quando lei aveva soltanto 14 anni. Una perdita importante, che l’attrice ha ricordato anche pubblicamente raccontando alcuni momenti della sua giovinezza. Oggi vive a Roma, in una casa con vista sui Fori Imperiali, ma Napoli continua a occupare un posto speciale nella sua vita. È la città delle sue origini, alla quale è rimasta profondamente legata anche dopo tanti anni trascorsi nella Capitale.

Iaia Forte a Meravigliosamente con Sal Da Vinci

Per Iaia Forte, Meravigliosamente è l’occasione di tornare in televisione con uno spettacolo che recupera le atmosfere del grande varietà. Sal Da Vinci ha raccontato di aver trovato nell’attrice una presenza rassicurante durante la preparazione del programma: “Con Iaia Forte mi sono sentito in una zona di comfort”.

Insieme a Bianca Balti, l’attrice accompagna il cantante in due appuntamenti dedicati alla musica e alla cultura napoletana. Tra gli ospiti annunciati figurano Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini.

L’appuntamento è su Rai 1 il 20 e il 27 novembre alle 21.30, con le puntate disponibili anche su RaiPlay.