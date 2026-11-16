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IPA Sal Da Vinci

Per i fan di Sal Da Vinci il Natale arriva in anticipo e porta con sé una sorpresa che farà felici tutti. Il cantante napoletano ha annunciato sui social una collaborazione con Michael Bublé, una delle voci più amate quando si parla di musica natalizia. I due artisti hanno infatti registrato insieme Maybe This Christmas, un duetto che farà parte di Sal Da Claus – The Christmas Album, il primo disco interamente dedicato alle feste dell’interprete di Per sempre sì. Un incontro musicale che rende ancora più speciale un il momento d’oro di Sal: “Per me è stata un’emozione grande, e non vedo l’ora che lo ascoltiate”, ha raccontato l’artista presentando la collaborazione.

Il duetto con Michael Bublé in Maybe This Christmas

L’annuncio è arrivato il 16 novembre attraverso i social di Sal Da Vinci, che sta accompagnando l’avvicinamento all’uscita del nuovo album con una sorta di calendario dell’Avvento dedicato a chi ama la sua musica. Una sorpresa dopo l’altra, fino alla rivelazione del featuring con Michael Bublé, interprete canadese che negli anni è diventato una presenza immancabile nelle playlist natalizie di tutto il mondo grazie al successo dei suoi brani dedicati alle festività.

“Dietro la casella di oggi c’è il primo featuring del mio album di Natale: un duetto con Michael Bublé” ha scritto il cantante lasciando intendere che non sarà l’unico a far parte dell’album. A presentare il duetto nel video è stato lo stesso Bublé con un videomessaggio rivolto al collega e al suo pubblico. “Ciao Sal! Amici! Voglio dirti grazie mille, mi è piaciuto duettare con te in Maybe this Christmas. Abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, spero sia un grande successo. Buone feste”, ha dichiarato il cantante. Poche parole che confermano l’entusiasmo per questa collaborazione, nella quale si incontrano due interpreti con percorsi musicali differenti ma accomunati da una forte attenzione alla melodia e all’interpretazione.

Per poter ascoltare la canzone però bisognerà aspettare il 27 novembre, quando uscirà l’album Sal Da Claus – The Christmas Album. Per il vincitore del Festival di Sanremo si tratta di un’esperienza nuova, che gli permette di confrontarsi con il repertorio delle feste e con una tradizione musicale particolarmente amata dal pubblico internazionale.

Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo

La collaborazione con Michael Bublé arriva al termine di un 2026 particolarmente importante per Sal Da Vinci. La vittoria al Festival di Sanremo con Per sempre sì ha rappresentato un momento decisivo della sua carriera, facendolo esplodere a livello di pubblico e consacrando un percorso artistico costruito in cinquant’anni di musica, teatro e spettacolo. Il successo sanremese ha avuto anche un seguito internazionale con la partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato l’Italia conquistando il quinto posto.

Per l’artista partenopeo, novembre è anche il mese delle celebrazioni personali e professionali. Il 20 e il 27 novembre sarà protagonista su Rai 1 con Meravigliosamente, uno show in due prime serate dedicato alla sua storia artistica. Il 24 novembre arriverà invece in libreria Per sempre Sal, la sua prima autobiografia, scritta insieme alla giornalista Carola Carulli. Un calendario fitto di impegni che testimonia quanto il cantante sia sempre più amato dal pubblico italiano e, chissà, magari grazie alla collaborazione con Bublé lo sarà presto anche da quello internazionale.