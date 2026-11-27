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IPA Sal Da Vinci

Cambio di programmazione per Sal Da Vinci. Il cantante napoletano avrebbe dovuto tenere compagnia ai telespettatori di Rai 1 nella prima serata di venerdì 27 novembre con il secondo e ultimo appuntamento di Meravigliosamente, lo show celebrativo dei suoi cinquant’anni di carriera. A modificare i piani della tv di Stato è stata la Coppa Davis, che ha rivoluzionato il palinsesto della rete ammiraglia. Ma nessuna cancellazione definitiva per il varietà musicale, che tornerà in onda la prossima settimana.

Meravigliosamente di Sal Da Vinci quando va in onda dopo la Coppa Davis, la nuova data

La Coppa Davis ha imposto una serie di variazioni nella programmazione di Rai 1. A risentirne non sono stati soltanto gli appuntamenti del pomeriggio, come Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità, ma anche quelli della prima serata. Tra questi Meravigliosamente, il varietà con cui Sal Da Vinci ripercorre le tappe più significative del suo percorso artistico.

Il secondo appuntamento dello spettacolo, inizialmente previsto per venerdì 27 novembre, è stato posticipato di qualche giorno. A fare chiarezza sulla nuova collocazione televisiva è stato direttamente il vincitore di Sanremo 2026.

“A seguito della variazione del palinsesto televisivo in occasione della Coppa Davis, vi aspetto per la seconda puntata di Meravigliosamente mercoledì 2 dicembre in prima serata. Non mancate!”, ha fatto sapere Sal Da Vinci su Instagram.

Il pubblico dovrà dunque attendere mercoledì 2 dicembre per assistere alla serata conclusiva dello show, che mantiene la sua collocazione in prima serata su Rai 1.

Al tempo stesso, questa variazione sposta la puntata di duetti di Tale e Quale Show. Che, con tutta probabilità, slitterà al prossimo gennaio. Rispetto alle altre serate con Carlo Conti questo speciale non va in diretta ma è registrato.

Meravigliosamente, gli ospiti della seconda e ultima puntata

Particolarmente ricco il parterre di ospiti annunciati per il secondo appuntamento di Meravigliosamente. Tra i protagonisti della serata figurano due grandi interpreti della musica italiana, Riccardo Cocciante e Gianni Morandi, ai quali si aggiunge il giovane rapper Sayf.

Non mancheranno le incursioni nel mondo del cinema, della televisione e della cultura, con Alessandro Siani, Massimiliano Gallo, Diletta Leotta e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. Prevista anche la partecipazione di Ernesto Lama. Al fianco di Sal Da Vinci ci saranno nuovamente Bianca Balti e Iaia Forte, già protagoniste della prima puntata del varietà.

Dunque, un cast eterogeneo chiamato a celebrare il percorso professionale del cantante attraverso linguaggi artistici differenti, dalla musica alla recitazione, passando per l’intrattenimento.

Con Meravigliosamente, Sal Da Vinci festeggia mezzo secolo di carriera in un anno particolarmente significativo per la sua vita professionale, segnato dalla vittoria all’Ariston con il tormentone Per sempre sì.

Il progetto televisivo rappresenta un viaggio nella storia artistica del cantante, ma anche un omaggio alla tradizione musicale napoletana e ai grandi interpreti della canzone italiana. Ad accompagnare le esibizioni è un’orchestra composta da 45 musicisti, diretta dal maestro Adriano Pennino.

Il repertorio alterna i brani più rappresentativi della produzione di Sal Da Vinci ai classici della musica partenopea e italiana, in uno spettacolo che intreccia memoria personale e patrimonio musicale collettivo.

L’appuntamento conclusivo del varietà è quindi fissato per mercoledì 2 dicembre: cambia la data ma non di certo la formula dello spettacolo.