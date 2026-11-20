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IPA Bianca Balti, chi la veste

Bianca Balti ha fatto dell’eleganza uno dei suoi tratti distintivi. Sul red carpet ama stupire con abiti scenografici, ma sa essere altrettanto impeccabile con un completo sartoriale o un look dalle linee essenziali. Gioca con i volumi, alterna sensualità e rigore e riesce a indossare anche le creazioni più elaborate con una naturalezza tutta sua. Una sicurezza che l’ha resa una delle modelle italiane più apprezzate.

Venerdì 20 novembre, la ritroviamo su Rai 1 a Meravigliosamente, lo spettacolo con cui Sal Da Vinci celebra i suoi cinquant’anni di carriera. Bianca Balti è tra le protagoniste dello show e, naturalmente, c’è curiosità anche per i look che sfoggerà sul palco.

Bianca Balti, chi la veste a “Meravigliosamente”

Non c’è ancora alcun indizio riguardo a cosa indossa Bianca Balti sul palco di Meravigliosamente. Tra i professionisti che hanno lavorato con lei nell’ultimo periodo, e che possiamo considerare mani di fiducia per la modella, c’è però Lorenzo Oddo, stylist che ha contribuito a costruire alcuni dei suoi look più recenti. Una collaborazione che ha accompagnato la modella in occasioni importanti, tra red carpet e shooting fotografici.

Oddo ha curato, tra gli altri, lo styling per diverse sue copertine, oltre ad averla seguita in occasione del Festival del Cinema di Venezia e del Festival di Sanremo.

Il suo percorso professionale nasce dalla moda: dopo aver studiato all’Istituto Marangoni di Milano, inizia a lavorare come fashion designer per poi avvicinarsi progressivamente allo styling. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi artisti italiani, tra cui Levante, Olly, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta e Ditonellapiaga, costruendo un portfolio che spazia dalla musica alla moda.

In un’intervista a ha raccontato il suo approccio creativo, basato soprattutto sulla conoscenza della persona e sulla ricerca di un’immagine che sappia rappresentarne l’identità. Un lavoro che va oltre la scelta dei singoli capi e che tiene insieme abiti, immagine e personalità.

Non è quindi escluso che possa esserci ancora la sua mano dietro gli outfit di Meravigliosamente.

Bianca Balti, il look della conferenza stampa di “Meravigliosamente”

Un primo assaggio dello stile scelto da Bianca Balti per questa nuova esperienza televisiva è arrivato durante la conferenza stampa di Meravigliosamente. Per l’occasione, la modella ha puntato su un completo gessato scuro, dal taglio sartoriale e dall’allure decisamente maschile.

La giacca doppiopetto, con spalle importanti e vita sagomata, è abbinata a pantaloni ampi e lunghi, che scendono morbidi sulle scarpe nere. A completare l’outfit, una camicia bianca dal colletto classico e una cravatta nera, per un insieme che richiama il guardaroba maschile reinterpretandolo con eleganza.

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Niente gioielli vistosi o accessori superflui: a fare la differenza sono le proporzioni e la silhouette. Anche il beauty look segue questa direzione, con un trucco luminoso e discreto e i capelli castani portati in un caschetto corto, con le punte leggermente mosse.

Una scelta lontana dagli abiti da gran sera che siamo abituati a vederle indossare sui red carpet, ma perfettamente in linea con il suo gusto. E che aumenta la curiosità il look scelto per stare sul palco accanto a Sal Da Vinci.