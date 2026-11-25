IPA Marialaura De Vitis e Gimmy Ghione

“Andiamo punto per punto”, ha detto Marialaura De Vitis a Caterina Balivo. A La Volta Buona ha risposto a chi le scrive che sta con Jimmy Ghione per soldi. Poi è passata alla seconda accusa, quella di frequentarlo per farsi strada in televisione.

Quando in una coppia ci sono tanti anni di differenza, a doversi giustificare è quasi sempre la donna, che se è più giovane “sta con lui per i soldi” e se è più grande “vuole fare la ragazzina”.

Marialaura De Vitis risponde a chi parla di soldi

Durante la puntata de La Volta Buona di mercoledì 25 novembre, su Rai 1, Marialaura De Vitis ha detto di volersi rivolgere direttamente ai “leoni da tastiera”. Le vengono i brividi, ha raccontato, a pensare che nel 2026 debba ancora giustificarsi per essersi innamorata. “Amare non dovrebbe essere una colpa”, ha detto, ricordando di aver già parlato della relazione e di essersi ritrovata a leggere gli stessi commenti.

“Mi mantengo da quando ho 16 anni”, ha detto a chi sostiene che stia con Jimmy Ghione per soldi. Ha ricordato di aver sempre lavorato e ha parlato anche degli impegni del compagno, che ha una famiglia da mantenere. “Non è miliardario e non c’ha novant’anni”, ha sottolineato.

Il sogno di lavorare in tv e i consigli di Jimmy Ghione

Quando la discussione si è spostata sulla notorietà del fidanzato, Marialaura De Vitis ha fatto anche il nome di Paolo Brosio, suo ex. Ha spiegato che quella storia torna nei commenti di chi la accusa di frequentare uomini famosi molto più grandi di lei per andare in tv. “Mi piace tantissimo andare in televisione”, ha detto a Balivo. La guarda da quando era bambina e già allora sognava di poterci lavorare.

“Sto con Jimmy da tre anni”, ha ricordato. Se lui le avesse aperto tutte quelle porte, è stato il suo ragionamento, nel frattempo si sarebbe visto qualcosa di più. Ha detto che Jimmy le dà tanti consigli e che anche per questo sta bene con lui.

Si sono conosciuti nel 2023, durante un evento sportivo a Milano Marittima. De Vitis aveva raccontato che in quei giorni avevano avuto modo di parlare prima di scambiarsi i numeri di telefono.

La vita a Roma e la scelta di mostrarsi poco sui social

A Roma, ha raccontato, lei e Gimmy Ghione escono spesso insieme. “I suoi amici sono i miei amici”. La coppia si mostra poco sui social, una scelta che lei lega al modo in cui entrambi leggono i commenti che ricevono. In chi li attacca, ha detto, vedono soprattutto invidia e infelicità.

Sul peso dei commenti è intervenuto anche Pino Insegno, che ha raccontato di stare lontano dai social da sette anni. Per spiegare a quali critiche dà ascolto ha fatto un esempio preso dal lavoro. Se chi segue una trasmissione gli fa notare che un intervento in studio è da rivedere, quel parere gli serve per migliorare.

Riprendendo un’osservazione di Caterina Balivo, Marialaura de Vitis ha aggiunto che “dietro delle parole ci sono delle persone” e che chi scrive un insulto sui social non sa mai come reagirà chi lo legge.