L’arrivo di Gian Marco al GF Vip divide il pubblico: manipolatore o innamorato?

Il "triangolo" tra Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Gian Marco Ciaccia si è evoluto in modo imprevedibile, con quest'ultimo entrato in Casa per l'ennesimo confronto

ANSA Ilary Blasi

Il triangolo no, non l’avevo considerato. Ma no, caro Renato Zero: ormai al Grande Fratello Vip è una prassi. Anche in questa edizione che continua a non decollare in quanto ad ascolti, il reality show propone al pubblico una situazione destinata a far discutere e a dividere i telespettatori. La concorrente Piera Meloni si è avvicinata ad Alessandro Roncaccia, insieme a lei nella Casa. Fuori è arrivata la reazione del fidanzato di lei, Gian Marco Ciaccia. E, adesso, dopo la rottura in diretta su Canale 5 della puntata precedente, anche lui è entrato nel gioco per un chiarimento con la sua amata.

Gian Marco piomba in Casa per confrontarsi con Piera

Siamo al 9 ottobre 2026 e la diretta del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ha visto in scena un momento decisamente particolare. Dopo che Alessandro Roncaccia si è scusato con Gian Marco Ciaccia per le sue mancanze di rispetto, manifestando quello che sembrava un sincero dispiacere per la sua sofferenza, in studio l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha ricordato a Piera Meloni che l’attrazione non risponde al dovere morale e che non ci si innamora razionalmente soltanto perché una persona lo meriterebbe.

Ed ecco, poi, il momento clou: Gian Marco è entrato nella Casa per parlare con Piera. Trovandola fredda a distaccata a suo dire, ha palesato il proprio malessere, rivelando di aver perso cinque chili e di aver pianto ogni giorno dall’inizio della crisi. Poi ha rincarato la dose, accusandola di inseguire un’idea tossica di amore legata a una sensazione forte sì, ma passeggera, a discapito della maturità della loro relazione.

Piera è apparsa piuttosto decisa e, pur confermando affetto e profonda stima verso Gian Marco, ha ribadito di non provare per lui quell’amore travolgente che le servirebbe per andare avanti. E lui che ha fatto? In tutta risposta ha chiesto di restare nella Casa per confrontarsi con la ragazza.

Le reazioni dei telespettatori

Come sempre accade in questi casi, non tutti hanno reagito allo stesso modo di fronte a questo nuovo confronto tra Piera e Gian Marco. Confronto che, dopo la puntata, ha acceso il dibattito, soprattutto tra gli utenti di X che si sono divisi in due schieramenti: c’è chi difende l’ex fidanzato della tiktoker e chi, al contrario, ne condanna il comportamento.

I sostenitori di Gian Marco lo hanno eletto a modello di compostezza ed educazione, lodandone la volontà di lottare con le unghie e con i denti per salvare la sua relazione. Pensiamo al tatuaggio dedicato alla ragazza, ad esempio, gesto che è stato letto, insieme ad altri, come prova di un sentimento autentico messo a repentaglio dal contesto televisivo. Di contro, Piera è stata criticata per aver rinunciato a una storia così importante, lasciandosi coinvolgere dalla sintonia con Alessandro Roncaccia che, per molti, non sarebbe altro che un fuoco di paglia (oltre che una strategia di gioco).

Lo schieramento opposto vede, invece, un nutrito gruppo di telespettatori andare contro Gian Marco, parlandone addirittura come di un manipolatore. Ostentare le lacrime, il discorso sulla perdita di peso, anche l’insistenza per entrare all’interno della Casa sono stati letti come gesti mirati a scaturire il senso di colpa di Piera, facendole pressione psicologica quando ha già deciso e dichiarato apertamente di non voler proseguire in questa relazione.