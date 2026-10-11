Gian Marco lascia la Casa del GF Vip in lacrime: il confronto con Piera e la scelta di Roncaccia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Gian Marco Ciaccia lascia la Casa del Grande Fratello Vip in lacrime dopo un confronto con Piera Meloni. Dopo il suo ingresso, a sorpresa, nel bunker di Cinecittà, l’imprenditore ha scelto di abbandonare la Casa. Una scelta arrivata dopo aver messo un punto alla sua storia d’amore con l’influencer, in crisi per via dell’attrazione nei confronti di Alessandro Roncaccia.

Gian Marco Ciaccia lascia il GF Vip in lacrime

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Gian Marco Ciaccia era entrato a sorpresa nella Casa di Cinecittà con lo scopo di chiarire la sua situazione con Piera Meloni. L’influencer infatti aveva confessato di volerlo lasciare, ma di non essere sicura della scelta, sommersa dai dubbi e da un cuore diviso fra Alessandro Roncaccia e il fidanzato.

L’arrivo di Gian Marco nella Casa aveva diviso il pubblico. In tanti avevano trovato il gesto del ragazzo romantico e maturo, altri invece l’avevano accusato di aver preso alla sprovvista Piera e di averla manipolata, nonostante lei non volesse stare con lui. 24 ore dopo Gian Marco ha abbandonato il reality fra le lacrime, salutando Piera e confermando l’amore nei suoi confronti.

“In bocca al lupo amore, divertiti, stai tranquilla, io ti amo tanto”, ha detto Gian Marco salutando fra le lacrime Piera. “Sei la persona più incredibile che abbia mai incontrato in vita mia, ti ringrazio per tutto quello che ci siamo dati, che ci siamo detti, non piangere”, ha detto lei.

Visibilmente provato, il giovane ha chiesto un ultimo bacio a Piera. “Non me ne posso andare così, anche il palo in diretta nazionale”, ha affermato, cercando di smorzare la tensione.

L’influencer a quel punto ha ribadito di provare qualcosa di forte nei confronti di Gian Marco, reputando però utile separarsi e allontanarsi in questo momento così delicato. “Non è così, se vuoi che te lo do te lo do, però è meglio così. Fidati di me”, ha spiegato, salutandolo commossa.

“Non ce la faccio davvero, ciao amore”, si è congedato lui. Un momento intenso e doloroso, seguito dall’occhio attendo delle telecamere.

Alessandro Roncaccia si tira indietro

Dopo aver salutato Gian Marco, Piera ha cercato un confronto anche con Alessandro Roncaccia. A sorpresa però il ragazzo ha affermato di non voler andare avanti, chiudendo le porte ad un possibile triangolo amoroso.

“Ci sono delle cose che non puoi controllare, come le emozioni, i sentimenti, e bisogna accettarle – ha svelato Piera Meloni -. È giusto lasciarci”. Roncaccia ha però replicato: “Se pensate di fare il triangolo, se deve diventare un gioco, mi tiro fuori. Queste cose non mi piacciono”.

Ad alimentare i dubbi – anche da parte del pubblico – una conversazione fra Gian Marco e Piera. Poco prima di abbandonare lo show, l’imprenditore aveva detto all’influencer: “Secondo me poi dovresti smetterla di pensare troppo a come reagirei io, siccome tu sei qua per te stessa, no? Dovresti cominciare a pensare anche al fatto di come reagisce la gente,non solo io, perché tu sei qua anche per crearti un’immagine. Cioè, per me tu puoi limonarti, baciare. Fai quello che ti senti di fare. Tanto, ormai, quello è”.