Piera e Roncaccia ignorati al GF Vip dopo i baci sotto le coperte e c’è chi si chiede il perché

IPA Ilary Blasi

Il tempismo era perfetto, va detto. Casualmente, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia hanno passato sotto le coperte la notte tra il 18 e il 19 ottobre, a poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip. Poi è arrivata la puntata di lunedì e della coppia più chiacchierata della Casa non ha parlato nessuno. Per la seconda volta di fila.

Cosa sia successo sotto il piumone lo ha raccontato lo stesso Alessandro Roncaccia, il giorno dopo: baci “dolci e innocenti”, su guance e mento. Quando lui ha provato a spingersi oltre, Piera Meloni avrebbe spostato il viso all’ultimo momento. Lei si copre per timidezza, ha spiegato, anche solo per un bacio sulla guancia. Effetto collaterale messo in conto da lui stesso: chi guarda immagina ben altro.

Lo spazio in puntata è andato ad altri

Forse il romanticismo non era tutto per loro, perché lunedì 19 ottobre il momento romantico è toccato a Megan Ria e Giacomo Gallani, che la notte prima avevano dormito nello stesso letto, con qualche bacio sul collo. Un copione quasi identico, con altri nomi in locandina.

Piera Meloni si è vista nell’esibizione sulle note di Singin’ in the rain e nel blocco sui “comodini”, i concorrenti che si espongono meno: un’etichetta che, stando al racconto della diretta, le avrebbe affibbiato anche Selvaggia Lucarelli. Alessandro Roncaccia è finito invece in nomination, votato tra gli altri da Marina La Rosa e da Alex Belli, che ha parlato di “nomination di sprono” per vedere finalmente il suo carattere.

Il malumore era già esploso dopo la puntata del 16 ottobre, quando in giardino Alessandro Roncaccia aveva dato la sua lettura: gli autori li lascerebbero da parte perché “non gli diamo quello che vogliono”. E cosa vorrebbe la produzione, ci viene da chiederci, resta un mistero. Piera Meloni aveva chiuso con un fiducioso “lunedì teniamoci pronti”. Lunedì è arrivato. E su X e Instagram più di qualcuno ha cominciato a chiedersi come mai, in un pubblico già spaccato tra chi finanzia gli aerei con i messaggi per la coppia e chi accusa i due di muoversi con la calcolatrice in mano.

Il dramma che non è mai decollato

Un’ipotesi sul perché, però, ce l’abbiamo. La carta del dramma il Grande Fratello Vip l’aveva giocata eccome: prima la lettera di Gian Marco Ciaccia il 2 ottobre, poi il suo ingresso nella Casa il 5, quindi un secondo rientro per chiedere di restare ancora a parlare. Piera Meloni ha pianto, certo, ma la scelta l’ha fatta senza tirarla per le lunghe: la storia era finita. E lui ha preso atto, con un “non è la stessa che conoscevo” e la promessa di non aspettarla. Si è parlato perfino di un terzo ingresso, stavolta per un faccia a faccia con Alessandro Roncaccia. Ma un ex che si fa da parte, in un reality, regge al massimo un paio di puntate.

La scaletta di lunedì, intanto, si è aperta con la crisi di Valeria Marini, tra scuse ai coinquilini e una poltrona “stellare” preparata apposta per lei. Poco dopo è arrivata la clip della sua gelosia per Alex Belli, lo stesso che alla vigilia trovava questa edizione “soporifera”. Lui ha ammesso di trovare tutti noiosi tranne Marina La Rosa, e con lei avrebbe studiato una strategia per far ingelosire Valeria Marini. Il triangolo, quello sì, è andato in onda. Con tanto di commento di Selvaggia Lucarelli, secondo cui, se si arriva a contendersi Alex Belli, nella Casa gli uomini scarseggiano davvero.

Alessandro Roncaccia, adesso, è al televoto con Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa e Megan Ria. Il verdetto arriverà venerdì 23 ottobre: forse quella sera, un po’ di spazio in puntata gli toccherà per forza.