GF Vip, Gian Marco Ciaccia non molla: pronto a rientrare nella Casa

Gian Marco Ciaccia non molla e sarebbe pronto a tornare nella Casa del GF Vip per un confronto con Roncaccia e Piera.

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Gian Marco Ciaccia potrebbe presto rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Secondo le ultime indiscrezioni l’ormai ex fidanzato di Piera Meloni avrebbe avuto nuovi contatti con la redazione della trasmissione e sarebbe pronto a varcare, per la terza volta, la porta rossa.

Gian Marco Ciaccia torna al GF Vip

Il giovane imprenditore, come ricordiamo bene, era entrato per la prima volta nella Casa di Cinecittà per un confronto con Piera Meloni, dopo che la concorrente aveva espresso dei dubbi sulla loro relazione. Al centro della crisi di Piera anche l’attrazione nei confronti del coinquilino Alessandro Roncaccia.

Gian Marco e Piera si erano confrontati nel salotto del Grande Fratello Vip durante la puntata in diretta, fra lacrime, una lettera e la confessione di un tatuaggio fatto da Gian Marco per la ragazza. Poco dopo l’uscita dell’imprenditore, Piera era apparsa molto triste e aveva affermato di nutrire dubbi sulla possibilità di mettere fine o meno alla sua storia d’amore.

Proprio per questo Gian Marco aveva chiesto di rientrare nella Casa e di trascorrere nel bunker di Cinecittà qualche giorno nel tentativo di comprendere se la sua relazione con Piera era giunta al capolinea. Al termine di quelle ore di confronto, il ragazzo ha lasciato la Casa, salutando l’influencer fra le lacrime. Poco dopo Piera Meloni ha raccontato di averlo lasciato.

“In bocca al lupo amore, divertiti, stai tranquilla, io ti amo tanto”, le ha detto il ragazzo. Anche lei è apparsa molto provata: “Sei la persona più incredibile che abbia mai incontrato in vita mia, ti ringrazio per tutto quello che ci siamo dati, che ci siamo detti, non piangere – ha risposto, poi ha affermato di non volerlo salutare con un bacio -. Non è così, se vuoi che te lo do te lo do, però è meglio così. Fidati di me”,

Nella puntata in diretta tv, sia Piera Meloni che gli altri concorrenti del GF Vip hanno scoperto i confessionali di Gian Marco. In particolare quelli in cui accusava Roncaccia di aver manipolato Piera Meloni.

Le clip hanno fatto arrabbiare il concorrente che si è sfogato di fronte alle telecamere. “Non venire da me con quella faccia falsa, non è così uomo come pensavo. Mi ha stretto la mano dicendomi che non ce l’aveva con me”, ha detto.

Piera ha provato dunque a giustificare il comportamento di Gian Marco: “Lui non ce l’ha con te. Certo che è risentito, ma quando Gian Marco ha detto delle cose su di te io ti ho difeso, ho detto che non c’entravi nulla. Ci sta che tu ti sia potuto risentire, ma mettiti nei suoi panni”, ha detto.

Il ritorno di Gian Marco nella Casa del Grande Fratello Vip dunque sarebbe stato organizzato per realizzare un confronto fra l’ex di Piera e Roncaccia. Un faccia a faccia che in diretta potrebbe appassionare moltissimo il pubblico dello show condotto da Ilary Blasi. Soprattutto dopo che negli ultimi giorni Piera e Roncaccia sembrano essersi avvicinanti molto, lasciando intendere la volontà di iniziare una storia d’amore.