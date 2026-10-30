Amore impossibile al GF Vip, Piera non può stare con Alessandro “per contratto”

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Al Grande Fratello Vip di quest’anno manca un elemento imprescindibile per ogni reality che si rispetti: la storia d’amore. I giovani Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sembravano i prescelti per interpretare i Romeo e Giulietta della casa, ma il lavoro si è messo in mezzo. A causa di Roncaccia, Piera ha lasciato il fidanzato storico, ma la passione che ci si attendeva non è ancora scoccata: a frenarla, forse, la paura di rovinarsi la reputazione social.

Piera Meloni bloccata da “ragioni contrattuali”

Piera Meloni sembrava destinata a essere la Cecilia Rodriguez di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Così come la sorella d’arte, anche l’influencer ha varcato la porta rossa da fidanzata per tornare single poche settimane dopo e, successivamente, accogliere un nuovo uomo al suo fianco. Piera ha detto addio allo storico fidanzato Gian Marco Ciaccia perché infatuatasi di un compagno di gioco. Lui l’ha lasciata andare con rispetto e tenerezza, ma lei si è tagliata le ali da sola.

Piera ha detto addio al fidanzato a causa di Alessandro Roncaccia, ma Roncaccia non sembra interessarle poi così tanto. Non abbastanza da rischiare di perdere importanti contratti lavorativi. È stata la stessa influencer a spiegare ad Alex Belli di essere impossibilitata a concedersi momenti di intimità di fronte alle telecamere per “ragioni contrattuali”. Non è grazie ai reality che paga l’affitto, a sostenerla sono le collaborazione con importanti brand beauty che, a quanto pare, non vedono di buon occhio il gossip.

Tutti scettici sul nuovo amore del GF Vip

Il fatto che una giovane donna possa mettere la carriera davanti a un possibile flirt ha destato il biasimo dell’intero cast di gieffini. Da Andreas Muller a Guendalina Tavassi, gli inquilini della casa si dichiarano tutti degli inguaribili romantici, persone che per amore farebbero di tutto, che per amore rinuncerebbero a ben altro che alla propria privacy. E, incapaci di comprenderne il punto di visto, accusano Piera Meloni di strategie, calcoli, mancanza di sincerità.

La giovane concorrente, attorniata da giudici sì severi, si mantiene ferma sulle proprie posizioni. “Ho seguito le mie emozioni, il cuore e la sincerità” afferma, ma senza farsi troppe illusioni. Quello per Alessandro Roncaccia è un dolce affetto, ma non si aspetta che sia l’amore della sua vita. “Quel che sarà sarà, e se non sarà va bene uguale. Qua siamo costretti a viverci h24…” ma fuori? Roncaccia lo inviterà a prendere un caffè, ma al momento non promette di più.

Per Cesara Buonamici sono “lacrime di coccodrillo”

Neppure la sempre così indulgente Cesara Buonamici non si dimostra benevola nei confronti di Piera Meloni. La giornalista non è dispiaciuta della mancanza di una soap opera gieffina, “il fatto che tra voi non sia nata una passione sfacciata e evidente mi lascia indifferente” afferma tranquilla. Ciò che la perplime è ben altro, sono “le lacrime di coccodrillo di Piera e i tentennamenti di Roncaccia”. Allo sguardo dell’opinionista i due ragazzi appaiono a dir poco “indecisi”.

Il loro amore? “Mi emoziona di più se mi fanno un graffio alla macchina”. Per fortuna c’è Valeria Marini che, vicina di letto dei piccioncini, assicura che “la passione tra di loro c’è. C’è affetto, c’è”.