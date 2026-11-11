Chi è Tania Paganoni, l’ex moglie di Jimmy Ghione

Tania Paganoni è la donna che per anni è rimasta accanto a Jimmy Ghione e la mamma dei suoi figli.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jimmy Ghione

Tania Paganoni è l’ex moglie di Jimmy Ghione, noto volto televisivo, inviato di Striscia la Notizia e concorrente di Ballando con le Stelle.

Chi è Tania Paganoni, ex moglie di Jimmy Ghione e madre dei suoi figli

Tania Paganoni e Jimmy Ghione sono stati legati per moltissimi anni. Prima l’incontro ad Aosta nel 2003, durante una cena di beneficenza, poi un colpo di fulmine. Un amore importante, coronato dalle nozze e l’arrivo dei figli Gabriele e Federico. Poi l’addio, arrivato nel novembre del 2016 e vissuto lontano da gossip e indiscrezioni, nel più completo riserbo.

Nel 2019 a parlare della rottura era stata la stessa Tania che aveva rivelato di aver tentato di recuperare il legame con il marito con un viaggio in Thailandia, ma di non esserci riuscita. “Il sentimento che ci ha uniti per 15 anni era diventato affetto, non più amore”, aveva raccontato, spiegando di aver ripreso in mano la sua vita professionale dopo il divorzio. Traduttrice, laureata in Lingue, Tania Paganoni ha fondato Halapage, brand di moda che reinterpreta la tradizione del kimono.

Oggi Jimmy Ghione è legato a Marialaura De Vitis. Il conduttore e la 28enne fanno coppia fissa dal 2024 e sono molto felici. Marialaura lavora nel mondo dello spettacolo proprio come Ghione. Ha partecipato a La pupa e il secchio e al reality L’Isola dei Famosi. “Lei è più matura di quello che dice la carta d’identità”, ha raccontato Ghione, parlando della compagna.

La confessione di Jimmy Ghione sul divorzio da Tania Paganoni

Nel corso di Ballando con le Stelle, Jimmy Ghione aveva raccontato l’addio alla moglie. Un momento doloroso della sua vita e una rottura arrivata – a suo dire – all’improvviso. “Lei mi ha detto ‘non ti amo più’ – aveva raccontato all’insegnante Anastasia Kuzmina -. È stata una storia meravigliosa, era la luce per me e di colpo ha deciso di prendere un’altra strada. Io sono andato via di casa e dentro di me è esploso tutto”.

Un addio arrivato dopo 13 anni insieme e due figli. “Io la amavo più della mia vita – aveva spiegato -. Se mi avessero detto ‘Domani ti risposeresti con tua moglie?’, avrei detto di sì, quindi non me l’aspettavo”. In quell’occasione Ghione aveva spiegato di aver sofferto moltissimo anche per via della distanza dai figli Federico e Gabriele, e di aver sperato sino all’ultimo che la situazione sarebbe cambiata e che l’ex moglie sarebbe tornata da lui.

“Andare via e non avere più i bambini con cui giocare la sera – aveva raccontato -. il weekend quando stavano da me volevano andare via già la domenica sera affinché il lunedì potessero essere più vicini a scuola, e vedere un bambino di 5 anni e uno di 11 dalla finestra con lo zainetto che vanno via è qualcosa di indescrivibile. Vorresti abbracciarli e dire ‘No, rimanete ancora’. È questo che fa male. Non te ne fai una ragione, inizi a cercare di capire perché è successo”.