Aurora Ramazzotti sorprende Jimmy Ghione nei bagni di Ballando con le Stelle: tra accappatoio, shampoo e battute, l’insolito siparietto è tutto da ridere

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Aurora Ramazzotti

A quanto pare, essere eliminati da Ballando con le Stelle non significa necessariamente dire addio agli studi del programma. A dimostrarlo è Jimmy Ghione, protagonista di un esilarante siparietto condiviso da Aurora Ramazzotti nelle sue stories Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sempre pronta a immortalare i momenti più divertenti che si svolgono dietro le quinte dello show di Milly Carlucci, ha infatti sorpreso l’ex concorrente in un luogo decisamente insolito: i bagni. E non soltanto Ghione si trovava ancora negli studi televisivi nonostante l’eliminazione, ma indossava anche un accappatoio, come se fosse comodamente a casa propria. Una scena surreale che ha dato vita a un botta e risposta tutto da ridere, tra improbabili giustificazioni e qualche inaspettato problema domestico.

Aurora Ramazzotti sorprende Jimmy Ghione nei bagni di Ballando

Se quello che accade sulla pista di Ballando con le Stelle appassiona milioni di telespettatori, ciò che succede lontano dalle telecamere ufficiali del programma non è certo meno interessante. A regalarci uno spaccato decisamente inedito del backstage dello show è stata questa volta Aurora Ramazzotti che, armata di smartphone e della sua immancabile ironia, si è imbattuta in Jimmy Ghione.

“Ma io dico, tu non sei stato eliminato? Che ci fai qui?”, ha esclamato Aurora in modo colorito, visibilmente divertita dalla presenza dell’ex concorrente. A rendere ancora più comica la situazione è stato l’abbigliamento dell’inviato di Striscia la Notizia, immortalato in accappatoio mentre era intento ad asciugarsi i capelli con il cappuccio. Un’immagine che lui stesso ha accompagnato con un riferimento cinematografico esclamando quasi tra sè e sè “Rocky Balboa”.

Ma perché Ghione si trovava ancora negli studi di Ballando con le Stelle? La risposta è arrivata immediatamente e, neanche a dirlo, è stata decisamente inaspettata: “Vengo a fare la doccia qua e basta. Ma non lo sai che mi hanno tolto l’acqua a casa? Una roba terrificante”, ha spiegato tra il serio e il faceto l’ex concorrente, stando al gioco con la naturalezza di chi ha fatto dell’ironia uno dei propri tratti distintivi.

Come se non bastasse, Ghione ha persino mostrato ad Aurora lo shampoo che utilizza, trasformando quello che avrebbe potuto essere un normalissimo incontro dietro le quinte in una sorta di improvvisato tutorial sulla sua routine sotto la doccia. Insomma, altro che allenamenti, coreografie e passi di danza: per Jimmy Ghione gli studi di Ballando sembrerebbero avere acquisito, almeno per il tempo di una storia social, una funzione completamente diversa.

Jimmy Ghione e la battuta sulla roulotte

Naturalmente, Aurora Ramazzotti non si è lasciata sfuggire l’occasione di rincarare la dose: “No ma seriamente, non ce l’hai una casa?”, ha domandato, continuando a riprendere l’inviato televisivo. E la replica di Ghione non poteva che essere all’altezza del surreale scambio di battute: “Allora vivo in una roulotte” e proprio a quel punto il video si interrompe, lasciando in sospeso quello che aveva ormai assunto tutti i contorni di una piccola gag comica.

Difficile stabilire quanto ci sia di vero nelle dichiarazioni di Ghione, pronunciate in un contesto palesemente scherzoso, ma è proprio la spontaneità della scena a renderla irresistibile. Nessun copione, soltanto due personaggi televisivi che si divertono a improvvisare davanti alla fotocamera di uno smartphone.

Del resto, chi segue Aurora Ramazzotti sui social conosce bene la sua capacità di raccontare il mondo dello spettacolo attraverso una prospettiva meno patinata e decisamente più autentica. La sua ironia, per certi versi così simile a quella di mamma Michelle Hunziker, emerge soprattutto in questi piccoli momenti, quando riesce a strappare un sorriso mostrando il lato più informale dei volti noti della televisione italiana.

E mentre il pubblico di Ballando con le Stelle si appassiona alle esibizioni, alle discussioni con la giuria e alle dinamiche tra concorrenti, il backstage continua a riservare qualche inaspettata sorpresa. Jimmy Ghione, dal canto suo, sembra essere a proprio agio nel backstage dello show di Milly Carlucci e chissà quante gag ancora ci riserverà.