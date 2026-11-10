“Piangevo, ma i figli vanno salvaguardati”, Jimmy Ghione sulla fine del matrimonio a La Volta Buona

Ospite di Caterina Balivo, Jimmy Ghione torna sulla fine del matrimonio: il momento in cui ha capito che non sarebbe tornato a casa

IPA Jimmy Ghione

A Ballando con le Stelle aveva aperto un cassetto che teneva chiuso da anni. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata del 10 novembre, Jimmy Ghione ha scelto di tornare su quel dolore, la fine del matrimonio con Tania Paganoni, con la stessa sincerità che aveva commosso il pubblico di Rai1 sabato sera. Lo studio lo ha sostenuto con un lungo applauso. Dal racconto dell’inviato storico di Striscia la Notizia è arrivato anche un messaggio rivolto ai genitori che si separano: tenere i figli fuori dai conflitti di coppia.

Jimmy Ghione e la fine del matrimonio: “Pensavo di tornare a casa”

La clip mandata in onda a Ballando aveva riportato Jimmy Ghione indietro di quasi dieci anni. Sposato con Tania dal 2003, ha ricordato il momento in cui lei gli aveva comunicato la sua decisione: “Mi ha detto ‘non ti amo più’. Ci sta, è la vita”.

A La Volta Buona ha spiegato quanto quell’esperienza lo abbia sorpreso. “Devo ringraziare Ballando perché mi ha aperto dei cassetti, dei ricordi. Io arrivo da Striscia, ho lavorato trent’anni per strada, non pensavo di arrivare ad aprirmi così”. Il ringraziamento è andato a Milly Carlucci e agli autori, perché “la bellezza del ballo è questa: puoi fare qualcosa che non pensavi di poter fare”.

Il passaggio più toccante riguarda i giorni della separazione. Quando ha lasciato casa, Jimmy era convinto che si trattasse di una pausa. “Sono andato via con una consapevolezza: tanto torno. Il dramma è stato quando ho capito che quella porta di casa mia non l’avrei mai più riaperta”.

Un amore finito è un po’ un lutto: lì si comprende che non c’è proprio più nulla da fare. Come ha detto Caterina Balivo stessa: “Davanti a una persona che non ti ama più non puoi fare nulla”. Secondo Jimmy è proprio lì che si matura: “Bisogna tirar fuori gli artigli. Può finire, uno se ne deve fare una ragione”. Adesso la sua vita ha preso un’altra direzione, accanto alla compagna Marialaura De Vitis, con cui ha 34 anni di differenza, eppure certe ferite non si cancellano del tutto. “Sono passati anni, mi sono rifatto una vita. Ma quando passi davanti casa, i ricordi ci sono”.

Jimmy Ghione e i figli: “Non vanno messi in mezzo”

Jimmy si è detto felice di aver raccontato la sua storia, perché il messaggio che deve arrivare nelle case è uno: “L’uomo deve essere uomo con la u maiuscola. I figli vanno salvaguardati, non possono essere messi in mezzo perché un amore finisce”. Ha raccontato di aver pianto tanto da “far alzare il livello del Tevere”, ma anche di aver incontrato molti altri padri e madri passati per la stessa esperienza.

Per questo il suo invito vale anche per le donne: “Lo dico anche alle mamme che soffrono, bisogna trovare la forza, ma lasciare fuori i figli, perché sono un dono di Dio”. Le parole di Ghione in studio sono arrivate dopo il servizio sulla storia del primario tradito dalla ex moglie, che ha raccontato di non vedere il figlio maggiore da marzo 2024 e il minore da agosto 2025. Li segue sui social, salva le loro foto e prova a chiamarli da numeri diversi solo per sentirli rispondere “pronto”. La conduttrice è rimasta quasi senza parole: “Questa intervista ha toccato un po’ tutti noi”.