Chi sono i 12 concorrenti ai Live di X Factor 2026

Le squadra si sono composte nella puntata del 15 ottobre: chi sono i concorrenti che hanno ottenuto l'accesso alla fase finale di "X Factor"

IPA Giorgia conduce "X Factor"

Dodici sedie, quattro giudici e una notte di switch che ci ha tenuti col fiato sospeso fino all’ultimo. Le Last Call di giovedì 15 ottobre hanno chiuso la fase più dura del talent e adesso i concorrenti di X Factor 2026 hanno una squadra: dal 22 ottobre li aspettano i Live su Sky e NOW.

Fin dalle Audition, quasi tutti hanno dovuto difendere la propria musica da qualcosa. Dalla noia della provincia, dai lavori di tutti i giorni, da una vita che sembrava andare altrove.

Squadre X Factor 2026: i concorrenti giudice per giudice

La squadra di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani ha scelto tre storie lontanissime tra loro. Alice Fregoso, 18 anni, da Genova, suona chitarra, pianoforte e basso, a sette anni guardava i Queen in tv e oggi sogna di vivere di musica. Gli Scraffs, quattro “scarti di provincia”, hanno trasformato la noia in un suono sporco e rabbioso, portato dai circoli di paese ai club di Roma, Milano e Firenze. Completa il trio Giacomo Calò, 23 anni, da Nardò: da bambino la musica lo annoiava, poi i vecchi video dei cantanti lirici gli hanno acceso qualcosa dentro.

La squadra di Paola Iezzi

Paola Iezzi ha messo insieme energia e introspezione. I Mad-Dog, il gruppo di Sassari nato come cover band dei Green Day, oggi suonano indie rock con il cuore nel brit anni ’90 e nel 2025 hanno pubblicato un album di nove brani. Camilla, 23 anni, di Rudiano, nel Bresciano, studia Giurisprudenza, lavora e prima di X Factor aveva cantato soltanto all’oratorio. Manu, 20 anni, da Trabia, chiama pianoforte e chitarra “amici che mi capiscono” e scrive per guardare in faccia le proprie fragilità.

La squadra di Jake La Furia

Jake La Furia porta ai Live tre voci che nella musica hanno trovato casa. Veronica, 20 anni, di Fano, divide la settimana tra l’università a Urbino e l’accademia a Roma, e quando posa il microfono dipinge quadri astratti. ALÌA, 19 anni, di Desenzano del Garda, ha lasciato il liceo musicale per l’estetica e descrive la musica come un posto dove non si sente mai sola. Alex Fontana, quasi 28 anni, da Secondigliano, ha fatto il corriere e l’artista di strada: tutto è cominciato quando una ragazza gli ha fatto sentire Piledriver Waltz di Alex Turner.

La squadra di Irama

Irama ha puntato su grinta, esperienza e delicatezza. Patrizia, 22 anni, da Giugliano, studia Scienze Motorie e pratica pugilato: dal ring ha imparato a non arrendersi, e si sente quando canta. Le Distanze, trio nato in pandemia tra Genova e Bisceglie, hanno già vinto Sanremo Rock 2021 nella sezione Trend e aperto il concerto dei The Who al Firenze Rocks. Lenanie, classe 2000, da Prato, balla da quando aveva 14 anni, ha firmato con Cvlto Music Group e sogna di lasciare a chi lo ascolta “una piccola carezza”.

Quando iniziano i Live di X Factor 2026 e dove vederli

I Live di X Factor 2026 cominciano giovedì 22 ottobre su Sky e NOW, e da lì ogni puntata sarà una prova, con qualche addio inevitabile lungo la strada.

Ragazze e ragazzi che hanno studiato, lavorato, consegnato pacchi e cantato all’oratorio aspettando il momento di farsi sentire. Quel momento è arrivato. E voi, chi avete già nel cuore?