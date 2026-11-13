X Factor 2026, pagelle del quarto Live: giudici tutti contro tutti (5), Giorgia, l’umanità che serve sul palco (9)

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Ufficio stampa Sky I giudici di XF 2026

A X Factor 2026 è arrivato il momento di fare sul serio. Il quarto Live Show di giovedì 12 novembre ha messo i dieci concorrenti davanti a una piccola resa dei conti: prima la Giostra, con un minuto per misurarsi con le esibizioni che li hanno accompagnati in queste settimane, poi una nuova manche di cover per provare a convincere ancora una volta pubblico e giudici.

Ma questa volta i passi falsi hanno un prezzo altissimo: tre concorrenti hanno dovuto lasciare la gara in una sola serata, in una delle puntate più decisive di questa edizione. Alcuni hanno confermato le aspettative, altri, invece, hanno perso qualche colpo. Le pagelle del quarto Live.

La Giostra (8)

Primo banco di prova per i concorrenti, tornati sul palco con brani già affrontati nelle scorse puntate e che, almeno sulla carta, avrebbero dovuto giocare nella loro comfort zone. Ma un conto è avere una canzone già nelle corde, un altro è riuscire a convincere in appena un minuto. Menzione d’onore alla messa in scena marinara: bellissima, come del resto tutte quelle a cui Laccio e Shake ci hanno abituato negli anni.

Emozione a parte, comprensibilissima, tutti i concorrenti hanno fatto il loro lavoro: nessuna grossa sbandata e una partenza davvero riuscita. Un bel modo per ripercorrere il loro percorso prima di entrare nel vivo della gara e della sua macchina delle eliminazioni.

Squadra di Paola Iezzi

Mad-Dog, meno graffianti del solito (7,5)

Ormai sembra non fermarli più nessuno. Super punk nel look, i Mad-Dog si sono cimentati con Elenore dei The Turtles, per poi mescolarla con l’iconica Scende la pioggia di Gianni Morandi. Pioggia finta, questa volta, e per fortuna senza docce alla Teo Bok.

Bravi, come sempre, anche se forse un po’ meno ficcanti rispetto ad altre occasioni. Potrebbe essere stata proprio l’assegnazione a non permettere loro di brillare come al solito. Resta comunque difficile discutere il loro posto: sono la band più convincente di questa edizione. Sul piano musicale e vocale hanno una solidità che pochi possono vantare.

Manu non ingrana (5,5)

Ormai completamente trasformato in un aitante motociclista, Manu ha provato a esorcizzare il ballottaggio della scorsa settimana. Paola Iezzi gli ha affidato Va bene, va bene così di Vasco Rossi e lui, in settimana, aveva promesso di volersela godere al 101%. Sul palco si è visto che è entrato bene nella parte, con la voglia di divertirsi e di lasciarsi andare.

Peccato che la sua versione non sia arrivata quanto avrebbe dovuto. L’atteggiamento c’era, il personaggio anche, ma è mancato qualcosa nell’interpretazione per rendere davvero sua una canzone così conosciuta. Dopo il ballottaggio serviva forse una prova capace di lasciare il segno un po’ di più. A fine puntata è costretto a lasciare direttamente la gara.

Camilla sorprende sempre (9)

Scegliere di assegnare a Camilla Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio è stata una mossa piuttosto azzardata. Era difficile immaginare il brano addosso a lei, e invece Camilla è riuscita a stupire anche questa volta. Resta incredibile pensare che fino a poco tempo fa non avesse mai cantato, né su un palco né frequentando una scuola di canto. Ma puntata dopo puntata continua a dimostrare una naturalezza fuori dal comune.

Sola sul palco, immersa in una nube rosa, è riuscita a riempire la scena senza aver bisogno di altri elementi. Niente ballerini, coreografie o effetti particolari: è bastata lei, con la sua voce e la capacità di tenere il pubblico incollato.

Squadra di Jake La Furia

Alex Fontana il cavallo da corsa di Jake (10)

Paola Iezzi è ufficialmente una Fontanella dichiarata e possiamo decisamente capirne il motivo. Il fascino sul palco non gli manca e, soprattutto, non ne sbaglia una. Con Maggie M’Gill dei The Doors è tornato nel suo elemento: presenza scenica, voce e quell’aria da artista che sembra non dover dimostrare più niente a nessuno.

Jake sa di avere un cavallo da corsa e non ha alcuna intenzione di snaturarlo. E fa bene: questa è la scelta più giusta per Alex, ma anche per noi che ce lo godiamo puntata dopo puntata.

ALÌA, il riscatto (non) è servito (8-)

Dopo la dimenticanza degli in-ear della scorsa puntata, ALÌA si è presentata alla Giostra con gli auricolari bene in vista e uno standing decisamente convincente. Ma il vero banco di prova è arrivato con La rondine di Mango, nella versione che Angelina ha portato sul palco di Sanremo. E qui la faccenda si è fatta seria.

Raccogliere l’eredità emotiva di un’interpretazione così intensa non era affatto semplice, soprattutto considerando il legame indissolubile tra Angelina e suo padre. ALÌA, però, non si è lasciata schiacciare dal peso dell’assegnazione. È partita quasi a cappella, con grande delicatezza, per poi esplodere e prendersi il palco. Una prova bella, che le ha permesso di riscattarsi dopo la scorsa settimana. Non tutti l’hanno pensata così: finisce al ballottaggio con Le Distanze e, purtroppo, il tilt la manda a casa.

Squadra di Francesco Gabbani

Teo Bok (forse troppo) incontenibile (7,5)

Dopo la doccia fortunata della scorsa puntata, Teo Bok è tornato nel suo habitat naturale con CAN’T STOP THE FEELING! di Justin Timberlake. L’aspettativa era altissima, ma per certi versi non è stata del tutto rispettata. Si è concentrato molto sulla performance, tra salti, mosse e una bella armonia con il resto del corpo di ballo.

Purtroppo, però, a volte il troppo stroppia. Non tanto perché la performance sia stata esagerata, quanto perché sul piano vocale sono arrivati diversi inciampi. Qualche parola persa, quasi come se la concentrazione fosse tutta sui movimenti e un po’ meno sulla canzone. Bravo sempre, ma questa volta aveva davvero tante cose da tenere insieme.

Giacomo Calò talento senza montarsi la testa (9)

Con All of Me di John Legend, Giacomo Calò è tornato decisamente nel suo elemento. La voce è come sempre limpida e potente, ma mai sopra le righe. E poi c’è quella sua capacità di emozionarsi ogni volta come fosse la prima: sale sul palco e sembra quasi non essersi ancora abituato a tutto questo, nonostante le conferme che continua a collezionare.

La strada e il talento, probabilmente, sono tra i più evidenti di questa edizione. Ma nonostante tutto Giacomo non sembra avere nessuna intenzione di montarsi la testa. Conserva un’umiltà disarmante, grande almeno quanto la sua voce.

Scraffs senza pantaloni (8-)

Durante la Giostra non sono sembrati proprio al loro meglio, ma gli Scraffs hanno provato a rifarsi nella manche delle cover con American Idiot dei Green Day. E per ribadire che di borghese, tra loro, c’è davvero poco, si sono presentati sul palco in una formazione senza pantaloni.

Musicalmente continuano a essere un muro di suono impressionante. Sembrano avere tremila braccia per quanto riescono a fare con gli strumenti, e sono senza dubbio la quota punk di questa edizione. La voce, però, è ancora un po’ sottotono rispetto al resto. Non basta, però: sono i primi a uscire.

Squadra di Irama

Le Distanze, parata a tutto teatro (7)

Con Welcome to the Black Parade dei My Chemical Romance, Le Distanze hanno trovato un terreno decisamente congeniale. Qualche inciampo con l’inglese c’è stato, ma sul palco si sono mossi molto bene, arrivando persino tra i primi a coinvolgere direttamente il pubblico. La loro è stata una vera e propria parata costruita sulla teatralità e su una bella presenza scenica.

Bella la componente musicale, convincente l’energia, che questa volta non è mai strabordata. Sono riusciti a tenere insieme tutto senza strafare, dando vita a un’esibizione che ha rispettato lo spirito del brano e, soprattutto, la loro identità. Questo è bastato per sopravvivere al ballottaggio e, alla fine, al tilt.

Patrizia una voce che spettina (10)

And I Am Telling You I’m Not Going è un brano che appartiene al musical più tradizionale, con tutto quello che questo comporta in termini di estensione vocale, potenza e controllo. E Patrizia, in questo territorio, si muove come poche. Ci ha abituati alle note alte e a una voce sempre pulita, ma questa volta è riuscita persino a fare di più. Ci ha letteralmente spettinato i capelli, mettendo sul palco una forza vocale fuori dal comune.

Patrizia ha dimostrato ancora una volta, e senza nessuna esitazione, perché è una delle concorrenti più solide di questa edizione. E a questo punto, trovare qualcuno che riesca davvero a metterla in difficoltà sembra un’impresa.

Giudici tutti contro tutti (5)

La sfida si è fatta ormai caldissima e i giudici hanno ufficialmente smesso di fare gli amici. I giudizi taglienti non sono mancati, ma a questo punto della gara è diventato piuttosto evidente quanto sia sottile il confine tra una critica davvero legata all’esibizione e una frecciatina dettata dalle dinamiche del gioco. Mancano poche puntate e la voglia di portare avanti i propri concorrenti si fa sentire sempre di più.

Se gli animi si sono già scaldati dopo l’esibizione di ALÌA, il culmine del disagio è arrivato con Manu. Tra Gabbani, Jake e Paola è ormai guerra aperta, e neanche troppo fredda. Frecciate, voci che si sovrappongono, giudizi che finiscono per affossare non soltanto i colleghi, ma anche gli stessi concorrenti. E qui il confine tra competizione e spettacolo poco edificante si è fatto davvero sottile. Che caldo, che rabbia e, a tratti, anche che infantilità.

Giorgia, l’umanità che serve sul palco (9)

Che Giorgia sia prima di tutto una cantante e poi una conduttrice fa davvero la differenza, soprattutto in puntate come questa. Sa bene cosa significa stare su un palco, quanto sia importante riuscire a esprimersi e quanto le orecchie di chi ascolta siano il vero metronomo di tutto. Questa sensibilità le permette di essere sempre così presente nei momenti più delicati della gara.

Si vede quanto le dispiaccia quando i giudici lanciano le loro “bombe” contro i concorrenti, con uscite che a volte sembrano dimenticare quanto ci sia in gioco per chi si trova dall’altra parte. Giorgia li stringe, li abbraccia, prova a restituire loro un po’ di serenità. Ma si percepisce anche quanto sia difficile per lei avere tra le mani quella busta che, in una serata come questa, ha decretato il futuro di tre concorrenti.

È un po’ la bussola di X Factor: prova a risollevare chi è in difficoltà e a riportare i giudici sulla Terra quando serve.