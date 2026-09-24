Il nuovo trend alimentare sfrutta il nome di Ozempic e punta sull'elevato potere saziante delle uova. Ma non esistono prove che sei uova al giorno producano effetti paragonabili a quelli di un farmaco.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock La dieta delle 6 uova al giorno e il parere dell'esperto

La dieta Eggzempic è un trend social che promette dimagrimento con sei uova al giorno, ma non ha basi scientifiche riconosciute.

Le uova favoriscono sazietà grazie alle proteine, però il calo di peso dipende dal deficit calorico e non da effetti simili alla semaglutide.

Il modello è monotono e povero di fibre, con possibili rischi per colesterolo alto, intestino e salute renale.

Sei uova al giorno per perdere peso e tenere sotto controllo la fame: questa è la promessa offerta dalla dieta Eggzempic, ovvero il nuovo regime dietetico diventato virale sui social, il cui nome fonde le parole “egg” (uova) e Ozempic (farmaco a base di semaglutide). La Eggzempic diet, oltre a non avere alcuna validazione a livello scientifico, può risultare ingannevole perché veicola l’idea che mangiare uova possa avere gli stessi effetti farmacologici della somministrazione di semaglutide.

Le uova sono un alimento con un elevato contenuto di proteine di elevata qualità biologica, che possono contribuire al senso di sazietà. È proprio da qui che nasce una parte del successo di questa dieta, ma una cosa è inserire le uova all’interno di un’alimentazione varia ed equilibrata, un’altra è costruire intorno ad esse una dieta dimagrante ultra-restrittiva e poco variegata.

In questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo questo approccio alimentare insieme a un nutrizionista, cercando di capire cos’è la dieta Eggzempic e quali possono essere i rischi e le controindicazioni.

Cos’è la dieta Eggzempic delle 6 uova al giorno

La dieta Eggzempic non è un protocollo nutrizionale riconosciuto a livello scientifico. Nella sua versione di fenomeno virale sui social, prevede semplicemente di arrivare a consumare sei uova in un’unica giornata, accompagnando questa indicazione con una forte riduzione di altri alimenti, tra cui le fonti di carboidrati.

Un uovo di dimensioni medio-grandi apporta all’incirca 6 grammi di proteine; quindi, arrivando a sei uova al giorno il conto è fatto e si arriva facilmente a 38 grammi di proteine in un giorno forniti esclusivamente dalle uova. Oltre alle proteine, le uova sono anche una fonte di colesterolo e grassi, di colina, vitamina B12 e altri micronutrienti preziosi per l’organismo.

Il punto non è stabilire se l’uovo sia un alimento “buono” o “cattivo”. Nessun alimento, infatti, può essere giudicato in termini assoluti: tutto dipende dalla quantità consumata e dal suo ruolo nell’ambito complessivo della dieta. Bisogna quindi capire che cosa viene eliminato o fortemente ridotto per fare spazio a sei uova e quale sia, dunque, la composizione complessiva di questo protocollo dietetico.

Perché la dieta Eggzempic dovrebbe far dimagrire?

Non esiste alcun meccanismo brucia-grassi correlato all’assunzione di uova. Infatti, l’eventuale perdita di peso dipende sempre dal deficit calorico impostato e dal fatto che mangiare uova possa far assumere complessivamente meno calorie.

Infatti, le proteine contenute nelle uova aiutano ad aumentare il senso di sazietà, aumentando la sensazione di essere pieni e influenzando alcuni ormoni che sono coinvolti proprio nell’appetito, come GLP-1, colecistochinina e grelina.

Inoltre, diverse osservazioni condotte su pazienti che mangiavano uova a colazione hanno confermato che questi pazienti avvertivano un maggiore senso di sazietà rispetto a chi consumava pasti di confronto con lo stesso apporto calorico. Tuttavia, la perdita di peso dipendeva non dal consumo di uova, bensì dal deficit calorico impostato all’interno del piano alimentare.

Eggzempic e Ozempic sono la stessa cosa?

Nonostante il nome di fantasia porti a pensare che si tratti di due protocolli simili, la realtà è ben diversa. Infatti, l’Eggzempic non ha alcun rapporto farmacologico con Ozempic.

Questo medicinale a base di semaglutide viene utilizzato per il diabete e l’insulino-resistenza e, nell’ultimo periodo, anche per affrontare i problemi legati all’obesità. Si tratta di un agonista del recettore GLP-1 che, legandosi a questi recettori, riesce a modulare alcuni segnali gastrointestinali coinvolti proprio nel senso di sazietà, cosa che la dieta Eggzempic delle 6 uova al giorno non è assolutamente in grado di fare.

L’uso di questo termine è stato, quindi, soprattutto una strategia comunicativa e di marketing per invogliare il maggior numero possibile di persone ad approcciarsi a questo protocollo alimentare decisamente poco equilibrato.

Mangiare 6 uova al giorno fa male?

Le uova sono state per tanti anni demonizzate a causa del loro elevato contenuto di colesterolo. Tuttavia, oggi sappiamo che il rapporto tra uova, colesterolo alimentare e rischio cardiovascolare è più complesso di quanto si possa immaginare. Infatti, tutte le evidenze presenti nella letteratura più recente non hanno mostrato risultati uniformi e sottolineano quanto sia importante considerare l’intero modello alimentare quando si parla di elevati livelli di colesterolo nel sangue.

Questo non significa che mangiare sei uova al giorno sia automaticamente pericoloso per la salute, ma evidenzia un problema molto più concreto: consumare ogni giorno una quantità così elevata di uova si discosta molto dalle quantità abitualmente raccomandate e studiate. Le linee guida ufficiali per una sana alimentazione consigliano in genere il consumo di 2-4 uova a settimana, ma le ricerche moderne indicano che gli adulti sani possono mangiarne fino a 7 a settimana.

Il parere del nutrizionista

Secondo tutti i nutrizionisti, il principale errore che si possa commettere in campo dietologico è quello di trasformare un alimento nutriente in una strategia dimagrante.

Infatti, 6 uova possono tranquillamente trovare spazio all’interno di una dieta equilibrata e fornire proteine di elevatissima qualità. Il problema di questo approccio alimentare proposto sui social è quello di aumentare in maniera esagerata l’assunzione di un singolo alimento, andando a sostituire un percorso nutrizionale vario ed equilibrato. Inoltre, è importante sottolineare che il consumo di sei uova al giorno non ha alcun effetto farmacologico sul dimagrimento e non può essere considerato un’alternativa ai farmaci agonisti del GLP-1, come la semaglutide.

Per promettere un calo di peso repentino, questa dieta deve per forza andare a tagliare drasticamente su cereali integrali, legumi, frutta e verdura, ma anche su altre fonti proteiche. Si viene a creare così una dieta monotona e sbilanciata che si ispira lontanamente a quelli che sono i dettami di una dieta proteica.

Inoltre, le uova sono prive di fibre e, da sole, non sono in grado di fornire tutti i macro e micronutrienti necessari per il funzionamento dell’organismo. C’è anche da considerare il fatto che una forte riduzione dei carboidrati e delle fibre all’interno della dieta può far calare rapidamente i livelli di glicogeno presenti nel corpo umano e, con esso, l’acqua, generando un’iniziale rapida perdita di peso, che non corrisponde in alcun modo a una perdita di massa grassa.

Dieta Eggzempic: quali sono i possibili rischi?

Questa dieta poco equilibrata può generare tutta una serie di problematiche derivanti dall’insufficiente quantità di fibre assunte con i pasti, come, ad esempio, stitichezza e alterazioni dell’alvo. Inoltre, una dieta estremamente ricca di uova potrebbe essere seriamente problematica per i soggetti che soffrono di ipercolesterolemia o malattie cardiovascolari oppure presentano problematiche a livello renale.

Un altro aspetto che va sottolineato è il fatto che circa 38 grammi di proteine derivanti dalle sei uova non costituiscono, da soli, una dieta iperproteica. Infatti, per parlare di eccesso proteico bisogna conoscere il peso corporeo del soggetto, il suo fabbisogno individuale e tutte le altre proteine che vengono assunte durante la giornata alimentare.

Fonti bibliografiche:

Valori nutrizionali, AlimentiNUTrizione – Uova di gallina, intero

Il consumo moderato di uova, fino a 7 per settimana, non si associa ad aumento del rischio di mortalità totale e cardiovascolare in una popolazione mediterranea, NFI

Documento PDF per il consumo delle uova a colazione, Egg breakfast enhances weight loss

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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