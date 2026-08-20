Francesca Manzini dimagrita di 16 chili: “Il mio segreto non è Ozempic”

Francesca Manzini ha perso 16 chili e racconta il suo percorso senza farmaci. Dalla dieta al bodyshaming, fino alla difficile battaglia contro i disturbi alimentari

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Francesca Manzini qualche mese fa al Grande Fratello

Sedici chili in meno, un cambiamento evidente nelle fotografie pubblicate sui social e una precisazione che Francesca Manzini ha voluto fare subito: dietro il suo dimagrimento non ci sono farmaci.

La conduttrice e imitatrice, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato di aver perso peso negli ultimi mesi affidandosi alla costanza, alla disciplina e al sostegno di professionisti, tornando allo stesso tempo su un tema che ha segnato profondamente la sua vita: il rapporto con il corpo e con il cibo.

Le immagini condivise su Instagram non sono passate inosservate. A sottolineare la trasformazione è stata la diretta interessata, che ha raccontato di essere riuscita a indossare nuovamente un paio di jeans che da tempo aveva lasciato nell’armadio. Un risultato che ha voluto mostrare senza trasformarlo, però, nell’ennesimo modello estetico da inseguire.

Come Francesca Manzini è dimagrita di sedici chili

Di fronte alle domande dei follower, Francesca Manzini non si è tirata indietro e ha spiegato di aver perso 16 chili dallo scorso maggio, indicando nella costanza e nella determinazione le ragioni del cambiamento.

Ma soprattutto ha voluto smentire il ricorso ai farmaci diventati nell’ultimo periodo grandi protagonisti. “Non c’è Ozempic, non c’è Wegovy, ma nemmeno Mounjaro, nulla”, ha assicurato. Un passaggio accompagnato da un invito alla prudenza: eventuali medicinali, ha ricordato, devono essere assunti esclusivamente quando prescritti da un medico e mai autonomamente.

“Non prendete cose a caso. Per favore, vi prego, la salute è una cosa sacra”, ha dichiarato. La Manzini ha dunque spiegato di aver affrontato il proprio percorso gradualmente e con l’aiuto di figure competenti, prendendo le distanze dall’idea di una soluzione rapida per perdere peso.

Il tema, per lei, è particolarmente delicato. Anche durante la partecipazione al Grande Fratello Vip aveva parlato del rapporto non sempre semplice con il proprio corpo e del desiderio di ritrovare una forma nella quale sentirsi bene, senza permettere che fossero i giudizi degli altri a stabilire quale dovesse essere.

Quando Francesca Manzini è stata vittima di body shaming

Dietro questa consapevolezza c’è anche un passato fatto di commenti e pressioni sul suo aspetto fisico. In alcune interviste televisive, Francesca Manzini ha raccontato di aver subito bodyshaming nel periodo in cui lavorava a Striscia la Notizia. Ha precisato, però, che quelle pressioni non sarebbero arrivate dalla redazione del programma.

Secondo il suo racconto, alcune stylist esterne al tg satirico avrebbero insistito affinché dimagrisse e modificasse alcuni tratti del volto attraverso interventi estetici. “Non andavo proprio bene”, ha ricordato, rivelando di essersi sentita spinta a cambiare per essere considerata all’altezza del ruolo televisivo che ricopriva.

Manzini ha invece difeso Antonio Ricci e tutto il gruppo del tg satirico, chiarendo che il creatore del programma avrebbe avuto un atteggiamento completamente differente. Ricci, ha rammentato, le avrebbe detto di apprezzarla così com’era e di considerare più importanti la sua freschezza, la capacità di improvvisare e l’energia portata davanti alle telecamere.

Un episodio che oggi assume un significato ancora maggiore proprio alla luce della trasformazione fisica mostrata sui social: il dimagrimento, ha sottolineato la Manzini, nasce da una decisione personale e dalla ricerca di un equilibrio, non dalla necessità di corrispondere alle aspettative altrui.

Dall’anoressia alla bulimia, il difficile rapporto con il cibo

Il complicato rapporto con il peso ha radici molto più profonde per Francesca Manzini. Durante l’adolescenza ha infatti sofferto di disturbi alimentari. Un periodo doloroso iniziato in concomitanza con la separazione dei genitori, vissuta come un vero e proprio lutto.

“Quando ero una ragazza sono stata anoressica“, ha ammesso a La Volta Buona di Caterina Balivo. Il forte stress l’aveva portata progressivamente a smettere quasi di mangiare e bere, fino a raggiungere un peso molto basso. Dopo quella fase, poi, era arrivata la bulimia.

Un’esperienza che oggi la porta a parlare del dimagrimento con particolare cautela. Questi 16 chili persi oggi assumono per Francesca Manzini un significato diverso: non una corsa alla magrezza, ma un percorso che lei stessa rivendica come graduale, consapevole e seguito da professionisti.