L’Eredità Summer, Marco Liorni si improvvisa Tony Manero e Greta lo stuzzica

Marco Liorni si lascia trascinare dal gioco di Greta e regala al pubblico de "L'Eredità Summer" un siparietto tutto da ridere. In gara, invece, la serata ha un finale amaro

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Marco Liorni

L’Eredità Summer cambia ritmo e, per una sera, lascia spazio soprattutto all’intrattenimento. Marco Liorni viene coinvolto da Greta Zuccarello in un siparietto inatteso che lo porta a mostrare un lato più ironico e disinvolto del solito. Mentre il conduttore si lascia trascinare dal gioco, la competizione prosegue senza sconti: Claudio perde terreno nella corsa al titolo settimanale e Massimiliano riesce invece a conquistare l’accesso al tavolo finale.

L’Eredità Summer, Marco Liorni diventa Tony Manero per Greta

La puntata di domenica 30 agosto de L’Eredità Summer prende una piega chic quando entrano in studio le professoresse, entrambe con abiti bianchi a fiorellini, scollo a cuore e un’aria romantica dalle atmosfere country che non passa inosservata. Ma è Greta Zuccarello a rubare la scena con una domanda diretta al padrone di casa Marco Liorni.

Sapendo della sua passione per La febbre del sabato sera, gli chiede se preferirebbe vivere una giornata nei panni di Tony Manero oppure in quelli di Fonzie. Il conduttore non si tira indietro e, invece di limitarsi a rispondere, decide di mimare entrambi.

Prima accenna le mosse di Fonzie, poi cambia registro e si trasforma per qualche secondo in Tony Manero, con tanto di gesti ispirati all’indimenticabile protagonista del film. Un momento che scatena le risate in studio e mostra ancora una volta il lato più giocoso di Liorni, ormai abituato alle provocazioni affettuose delle professoresse.

Poco prima, anche Mattia aveva offerto un curioso spunto di conversazione. Il concorrente, soprannominato “Cashmere” per la sua attenzione alla moda, era incappato nella Scossa su una domanda dedicata a chi colleziona rane. La sua scelta finale era caduta su Paris Hilton, giudicata troppo “schizzinosa” per dedicarsi a una simile passione. Peccato che la risposta fosse proprio lei.

Liorni, davanti alla spiegazione secondo cui Hilton cattura le rane nei suoi ranch per poi liberarle, ha trovato subito la battuta: “Ah, non le bacia prima per vedere se si trasformano?”.

Cosa è successo in puntata

La gara vera e propria si fa più tesa nel corso del Gioco delle Porte. Claudio, astrofisico e campione in carica, attraversa un momento complicato al Completa tu: perde 50mila euro e scende a quota 10mila, pur affrontando l’errore con il sorriso.

A ravvivare lo studio ci pensano poi Gabriele Di Marzo ed Eleonora Scandurra, protagonisti della Porta Dance con una performance che conquista pubblico e concorrenti. Nell’ultima Porta, dedicata a “Dove mi trovo”, Maria Vittoria porta invece il suo bottino a 90mila euro. Un risultato che taglia fuori Claudio dalla corsa alla vittoria della settimana.

La sfida finale mette quindi di fronte Maria Vittoria e Massimiliano. Ad avere la meglio è quest’ultimo, campione di poker, che arriva al tavolo con 130mila euro.

Le parole a disposizione sono “amore”, “strano”, “dolore”, “avvocato”, “ultimo” e “aquila”. Massimiliano procede con cautela, dimezzando più volte il montepremi fino a 16.250 euro. Decide poi di acquistare la sesta parola e scende a 1.625 euro.

La sua prima intuizione è “destino”, poi cambia idea e sceglie “volo”. Una soluzione nella quale, però, non sembra credere fino in fondo. E il dubbio si rivela fondato: la parola corretta è “grido”. Per Massimiliano resta comunque la soddisfazione del tavolo conquistato, mentre L’Eredità Summer chiude la serata con l’ennesimo finale sospeso tra sorrisi e rimpianti.