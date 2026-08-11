Ascolti tv del 10 agosto, Il giovane Montalbano contro King of Killers

La sfida del lunedì sera ha visto protagonisti "Il giovane Montalbano", "King of Killers" e "Hot Sweet Sour": chi ha vinto la gara degli ascolti

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Ansa Una scena de "Il giovane Montalbano"

Lunedì 10 agosto la serata televisiva ha seguito ancora una volta la programmazione estiva, tra fiction, sport, intrattenimento e film, con Rai e Mediaset che hanno proposto un’offerta variegata per il pubblico rimasto davanti allo schermo anche nel cuore dell’estate.

Rai 1 ha puntato ancora una volta sulla fiction con Il giovane Montalbano, che riporta sul piccolo schermo Michele Riondino nei panni del giovane commissario. Rai 2 ha lasciato spazio allo sport con gli Europei di atletica 2026, mentre Rai 3 ha proposto Filorosso, il programma di approfondimento condotto da Antonino Monteleone.

Sul fronte Mediaset, Canale 5 ha scelto la commedia romantica Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore, mentre Italia 1 ha puntato sull’action King of Killers. Rete 4 ha invece affidato la prima serata all’attualità di Zona Bianca.

Nell’access prime time continua invece la sfida tra Marco Liorni, al timone della versione estiva de L’Eredità, e l’ormai immancabile La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ma chi ha conquistato gli ascolti della serata?

Ascolti tv del 10 agosto: i dati della Prima Serata

La serata di lunedì 10 agosto ha premiato Il giovane Montalbano: la fiction che vede protagonista Michele Riondino su Rai 1 conquista 1.930.000 spettatori, pari al 17,1% di share. Su Canale 5, Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore raggiunge invece 1.676.000 spettatori con il 15,3% di share, fermandosi a poco più di due punti di distanza.

La serata ha visto protagonista anche lo sport su Rai 2, dove gli Europei di atletica intrattengono 1.192.000 spettatori, pari al 9,1% di share, nella fascia dalle 21:02 alle 23:03. Su Italia 1, King of Killers raccoglie invece 773.000 spettatori con il 6,1%.

Più contenuti i numeri delle altre proposte. Su Rete 4, Zona Bianca totalizza 576.000 spettatori (5,9%), mentre su Rai 3 Filorosso segna 447.000 spettatori, pari al 4,5% di share. Su La7, Sei Felice? Una Giornata con Crepet raggiunge 252.000 spettatori e il 2%.

A chiudere la serata sono Little Big Italy sul Nove, con 305.000 spettatori e il 3,4% di share, e Dinner Club su Tv8, che ottiene 205.000 spettatori (2,2%).

Access Prime Time, gli ascolti del 10 agosto

Nell’Access Prime Time, Marco Liorni prova a tenere testa a Gerry Scotti, ma La Ruota della Fortuna resta ancora una volta davanti. Su Rai 1, L’Eredità Summer totalizza 2.282.000 spettatori con il 16% di share, mentre su Canale 5 il quiz condotto da Scotti raggiunge 4.113.000 spettatori e il 28,7%, dopo i 3.245.000 spettatori (23,5%) di Gira La Ruota della Fortuna.

La sfida tra i due programmi resta quindi nettamente a favore di Canale 5, che anche nell’access prime time conquista una fetta importante del pubblico. Tra le altre proposte, In Onda su La7 raggiunge 1.002.000 spettatori con il 7,2% di share, mentre su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 869.000 spettatori (6,2%).

Su Rete 4, 4 di Sera News raggiunge 647.000 spettatori e il 4,7% nella prima parte e 575.000 spettatori con il 4% nella seconda. Su Rai 3, L’Appartamento – Sold Out appassiona 348.000 spettatori (2,5%), mentre 4 Ristoranti su Tv8 arriva a 398.000 spettatori e il 2,8%. Chiude Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove, con 392.000 spettatori e il 2,7%.

Preserale, i dati degli ascolti

Nel Preserale, Rai 1 mantiene il vantaggio su Canale 5 con Reazione a Catena. L’Intesa Vincente ottiene 1.915.000 spettatori con il 20,8% di share dalle 18:39 alle 19:31, mentre il programma condotto da Pino Insegno coinvolge 2.627.000 spettatori con il 23,2% dalle 19:32 alle 19:56.

Su Canale 5, The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.340.000 spettatori (15,7%) nella prima parte e 1.615.000 spettatori, sempre con il 15,7%, nella seconda.

Su Rai 2, gli Europei di nuoto sono seguiti da 743.000 spettatori con il 7,5% di share dalle 18:30 alle 20:05, mentre gli Europei di atletica raccolgono 608.000 spettatori con il 4,7% dalle 20:05 alle 20:29. Su Italia 1, Studio Aperto Mag sigla 312.000 spettatori (3,3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 468.000 spettatori (3,8%).

Su Rai 3, le news dei TGR tengono informati 1.754.000 spettatori, pari al 15,2% di share. A seguire, Blob segna 734.000 spettatori (5,8%), mentre Via dei Matti n° 0 in replica raggiunge 519.000 spettatori (3,9%).

Su Rete 4, 10 Minuti è scelto da 726.000 spettatori (6,5%), mentre La Promessa intrattiene 744.000 spettatori (5,9%). Più contenuti i numeri di La7, dove Grantchester raduna 98.000 spettatori (1,2%) nel primo episodio e 140.000 (1,4%) nel secondo.

Infine, su Tv8 4 Hotel conquista 167.000 spettatori (1,5%), mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 221.000 spettatori (2,6%) e, a seguire, Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 297.000 spettatori con il 2,4%.