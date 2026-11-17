Re Carlo e la Regina Camilla hanno reagito alla notizia di Robert Pattinson nuovo James Bond con un messaggio formale che rasenta la freddezza

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Camilla e Carlo

L’annuncio che Robert Pattinson sarà il prossimo James Bond ha sorpreso tutti e fatto alzare qualche sopracciglia in segno di perplessità. Ma Re Carlo e la Regina Camilla sembrano approvare, dato che hanno condiviso un post sul profilo ufficiale.

Re Carlo, cosa pensa di Robert Pattinson

Re Carlo ha condiviso su X un post dopo l’annuncio che Robert Pattinson sarà il prossimo 007, a servizio di Sua Maestà, dove gli dà il benvenuto condividendo la foto dell’attore già nei panni di James Bond. Un messaggio di approvazione nei confronti di Pattinson ma piuttosto formale. Infatti, non c’è un commento personale del Re o della Regina e nemmeno un qualche pensiero rivolto direttamente alla star di Twilight.

Insomma, sembra che la scelta del nuovo James Bond abbia lasciato quasi indifferente Carlo. D’altro canto, Pattinson va a sostituire Daniel Craig che ha un legame speciale con la Famiglia Reale. È talmente in confidenza con Sua Maestà e con i suoi parenti che quando a Wimbledon incontrò Kate Middleton non si alzò nemmeno dalla poltrona per salutarla.

Difficile quindi per Pattinson prendere il posto di Craig. Non si tratta solo di una sfida professionale ma anche di far breccia nel cuore di Sua Maestà. Infatti, non solo con Kate l’ex James Bond ha un legame speciale.

Re Carlo, la passione comune con Daniel Craig

Anche Re Carlo pare sia affezionato a Daniel Craig. Forse per quest’ultimo è stato protagonista insieme alla Regina Elisabetta di uno spassoso filmato, girato in occasione delle Olimpiadi di Londra, dove beveva un tè con la Sovrana a Palazzo e poi la salvava sfrecciando sul Tamigi a bordo di un motoscafo.

Ma non è tutto, Carlo condivide con Craig la passione per le Aston Martin. Quando l’allora Principe di Galles, nel 2019, visitò il set di No time ti die, i due si fermarono per diverso tempo a parlare davanti all’auto di Bond. All’epoca la produttrice Barbara Broccoli disse: “Aveva molto di cui parlare con Daniel. Entrambi hanno una passione per le Aston Martin… Due ragazzi con i giocattoli!”.

Nel 2021 Carlo e Camilla, insieme a William e Kate, parteciparono alla prima dell’ultimo film di 007, interpretato da Craig.

Re Carlo, i suoi incontri con James Bond

Bisogna riconoscere anche che Carlo ha conosciuto diversi James Bond nella sua vita. Nel 1983 e nel 1985 ha incontrato con Diana l’allora 007, Roger Moore. Poi negli anni Novanta è stata la volta di Pierce Brosnan alla prima di GoldenEye e poi nel 2002 per La morte può attendere.

Finché nel 2012 è arrivato Daniel Craig che Carlo ha conosciuto alla presentazione di Skyfall. E a breve toccherà a Robert Pattinson, ottavo James Bond.