Robert Pattinson è il nuovo 007, chi sarà la nuova Bond Girl (secondo noi)

Robert Pattinson nei panni di James Bond

James Bond ha un nuovo volto, ed è quello di Robert Pattinson. Dopo mesi di spoiler e indiscrezioni, alla fine è ufficiale che sarà l’attore 40enne a ereditare il testimone da Daniel Craig e a vestire i panni dell’agente 007 nei prossimi film del franchise. Ma fin dai tempi in cui a interpretare l’agente segreto al servizio della Regina era Sean Connery negli anni Sessanta, al suo fianco non è mai mancata una Bond Girl che fosse alla sua altezza. Un personaggio iconico tanto quanto quello della spia, che ha visto cimentarsi nel ruolo donne bellissime e carismatiche come Ursula Andress, Eva Geene, Léa Seydoux, Halle Berry, Ana de Armas. E chi avrà ora l’onore di ricoprire il ruolo? È ancora presto per dirlo, ma non per fare delle ipotesi.

Zendaya e Kristen Stewar, i nomi più suggestivi

Una delle papabili per il ruolo di Bond Girl è sicuramente Zendaya. L’attrice sta vivendo un momento d’oro, con un 2026 in cui e apparsa nei film di maggior successo. Inoltre il feeling con Robert Pattinson è a prova di bomba: i due hanno già recitato insieme in The Drama e in The Odyssey e sono grandi amici. Per la produzione sarebbe un po’ un andare sul sicuro, mettendo insieme i divi del momento che hanno già una buona alchimia davanti alla macchina da presa. Sembrerebbe una scelta molto naturale, ma forse anche la più scontata.

E chi non sogna di rivedere Pattinson sul grande schermo accanto a Kristen Stewart? I due hanno fatto sognare in Twilight, e all’epoca della saga ebbero anche una relazione. Rivedere la coppia riunita sarebbe il desiderio di tanti, e come fan service non sarebbe male: entrambi molto amati dal pubblico e con un passato che probabilmente potrebbe avere un suo peso. Il rischio però è di non riuscire a svincolarsi dal passato, con il pubblico che potrebbe pensare a Edward Cullen mentre guarda James Bond.

Da Florence Pugh ad Anya Taylor Joy, le altre scelte possibili

Un dei volti più interessanti per la nuova Bond Girl è quello di Florence Pugh. Ha un fascino poco convenzionale e una personalità forte, qualità che potrebbero dare vita a una protagonista capace di tenere testa a James Bond, senza limitarsi a essere la sua compagna di avventure. Inoltre ha già lavorato con Denis Villeneuve in Dune: Parte Due e questo la rende di certo una delle attrici da prendere in considerazione, visto che il regista conosce già il suo talento. E perché non Anya Taylor-Joy? La sua aria enigmatica si adatterebbe perfettamente all’atmosfera della saga. Potrebbe interpretare una donna sofisticata, difficile da decifrare e magari non del tutto affidabile.

IPA

Sophie Turner avrebbe il vantaggio di conservare il fascino della classica Bond Girl, ma con un’immagine contemporanea. Ha già vestito i panni di Lara Croft, dimostrando che sa interpretare donne forti e determinate. Jenna Ortega invece, con il cui stile anticonvenzionale, potrebbe portare nella saga una ventata di novità. Margaret Qualley e Sydney Sweeney sono altre due ipotesi da non scartare: la prima per il suo carisma particolare e la capacità di risultare magnetica senza cercare a tutti i costi di esserlo, la seconda per il glamour e il forte richiamo internazionale. Tutte potrebbero dare un’interpretazione diversa del personaggio, contribuendo a rinnovare una figura che nel corso degli anni ha saputo cambiare insieme al cinema.