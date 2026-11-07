Josh O’ Connor, l’altezza dell’attore (perfetta per 007)

Josh O'Connor potrebbe raccogliere l'eredità di Daniel Craig e diventare il nuovo James Bond. L'attore britannico avrebbe tutte le carte in regola per il ruolo, anche grazie ai suoi 185 centimetri di altezza

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Josh O' Connor

Da mesi si rincorrono voci e indiscrezioni su chi potrebbe raccogliere il testimone di Daniel Craig per interpretare 007 sul grande schermo. Il toto-James Bond, tuttavia, potrebbe finalmente essere arrivato a una degna conclusione: secondo The Sun, a vestire i panni dell’agente segreto più famoso del cinema sarà l’attore britannico Josh O’Connor. A convincere produttori e regista sarà stato sicuramente il talento dell’interprete, ma potrebbe aver giocato un ruolo anche la sua altezza, a dir poco perfetta per il ruolo.

Josh O’Connor, l’altezza dell’attore

Sarà un inglese doc a vestire i panni di James Bond nel prossimo film della saga? Stando a quanto sostiene l’autorevole The Sun, sembrerebbe proprio di sì: la scelta, infatti, sarebbe ricaduta sul talentuoso Josh O’Connor, tra gli attori più richiesti e apprezzati del momento.

Un bel traguardo per il 36enne di Cheltenham, nel Gloucestershire, che sembra avere anche tutti i requisiti fisici per trasformarsi in un credibile 007. Josh, infatti, può contare su un’altezza di tutto rispetto: con i suoi 185 cm si attesta su una statura molto simile a quella dei suoi predecessori. A eccezione di Daniel Craig, alto “solo” 178 cm, gli altri James Bond del grande schermo superavano abbondantemente i 180 cm, con Sean Connery e George Lazenby molto vicini ai 190 cm.

Un ritorno alle origini anche dal punto di vista cromatico: i capelli scuri rendono O’Connor molto diverso da Craig, ma decisamente più simile per immagine e lineamenti a quanti lo avevano preceduto in passato. Insomma, questo ragazzo sembra avere tutte le carte in regola per diventare un perfetto 007.

Josh O’Connor, chi è il nuovo James Bond

Non solo fascino, ma anche un talento cristallino per la recitazione. Josh O’Connor ha collezionato negli ultimi anni una lunga lista di premi e recensioni positive grazie alle sue interpretazioni sul piccolo e grande schermo.

La performance più acclamata è probabilmente quella di Re Carlo nella terza e quarta stagione della serie The Crown, che gli ha permesso di vincere un Golden Globe, un Emmy e un Critics’ Choice Television Award. Il grande pubblico, tuttavia, lo ricorda anche per aver recitato in Challengers di Luca Guadagnino, La chimera di Alice Rohrwacher e nel recente Disclosure Day di Steven Spielberg.

Josh O’Connor, sarà lui il nuovo 007?

Sembrava una sfida a due tra Jack Lowden e Callum Turner, ma a spuntarla potrebbe essere stato Josh O’Connor. Secondo quanto riportato da The Sun, il 36enne sarebbe pronto a raccogliere l’eredità di Daniel Craig, che ha interpretato l’agente segreto più famoso del cinema da Casino Royale (2006) a No Time To Die (2021).

Il retroscena sulla presunta indiscrezione ha davvero dell’incredibile. Dopo l’ultima replica di Golden Boy, lo spettacolo che lo vedeva protagonista all’Almeida Theatre di Londra, O’Connor avrebbe festeggiato insieme al resto del cast in un pub.

Sarebbe stato proprio durante quella serata che l’attore britannico avrebbe confidato ai presenti di aver ottenuto la parte di James Bond. Qualche giorno dopo, uno degli invitati, forse complice qualche birra di troppo, avrebbe spifferato la notizia a una fonte del The Sun, facendo così emergere quella che potrebbe essere la novità più attesa dai fan della saga dopo l’addio di Craig.