Jude Bellingham nuovo volto e corpo CK: è lui “The icon underneath”

Getty Images Jude Bellingham

Dopo Justin Bieber (2015-2020), Shawn Mendes (2019), Aaron Taylor-Johnson (2023), Jeremy Allen White (2024-2025) e Bad Bunny & Cooper Koch (2025), quest’anno è toccato ad uno dei calciatore più sexy del mondo, sicuramente il più celebre dopo i mondiali di luglio, diventare il volto (e corpo) globale dell’intimo di Calvin Klein, brand che negli anni ha reso iconiche le sue campagne e i suoi protagonisti. A partire dai memorabili Mark Wahlberg ( in coppia con Kate Moss) nei primi anni ’90. Stiamo parlando di Jude Bellingham, classe 2003, centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese.

Il 2 novembre 2026, Bellingham è stato infatti annunciato ufficialmente come nuovo volto globale di Calvin Klein, diventando il protagonista assoluto della campagna underwear per la nuova linea Icon Cotton Stretch.

Il centrocampista ha debuttato per lo storico marchio americano con una serie di scatti e video minimalisti realizzati a Madrid dal fotografo Oliver Hadlee Pearch. Lo slogan della campagna è “The icon underneath” (L’icona che c’è sotto), volto a celebrare la sicurezza in se stessi partendo dal sentirsi a proprio agio col proprio corpo. E chi più di questo ragazzone di 186 cm, celebre per la sua apertura delle braccia (“Wingspan” di circa 190 cm) diventata simbolo della sua esultanza dopo ogni goal nonché di grandezza, potere e sicurezza nei propri mezzi, potrebbe incarnare meglio tutto questo? E nelle immagini e nei video promozionali, il calciatore riproduce proprio con ironia e disinvoltura la sua iconica esultanza a braccia aperte che compie solitamente sul campo.

Nella campagna per CK, Bellingham posa con i modelli classici del brand (Boxer Brief, Low Rise Trunk, Hip Brief, Slim Boxer) e presenta in anteprima il nuovo Icon Cotton Stretch Shine Trunk, un’edizione limitata caratterizzata da un elastico metallizzato e un tessuto traspirante.

Nell’estate del 2026 il calciatore è stato uno dei protagonisti assoluti dei Mondiali FIFA 2026 con la nazionale inglese, conquistando il terzo posto finale e stabilendo il record di marcature per un calciatore inglese in un singolo grande torneo grazie a ben 7 reti complessive. Mentre il 1° novembre 2026, segnando nella vittoria per 3-0 contro il Racing Santander, Bellingham ha raggiunto uno storico traguardo personale siglando il suo 50esimo gol con la maglia dei Blancos, superando persino il record di gol complessivi realizzati nel club da una leggenda come Zinédine Zidane.

Oltre ai successi professionali, Bellingham è diventato un’icona globale anche fuori dal campo, venendo scelto come uomo copertina del videogioco EA Sports FC 27 e come volto principale di importanti campagne globali di alta moda per marchi come Louis Vuitton e, appunto, Calvin Klein.

Per gli amanti del gossip, sveliamo che Bellingham è attualmentefidanzato con la modella e influencer americana Ashlyn Castro.