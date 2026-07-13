Maduka Okoye, chi è il calciatore più sexy del mondo

Per i social è il calciatore più sexy del mondo: chi è Maduka Okoye, portiere della Nigeria

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Maduka Okoye

Sui social non si fa che parlare di lui, eppure Maduka Okoye non è neppure impegnato con la sua Nigeria ai Mondiali di Calcio attualmente in corso. Il successo del portiere dell’Udinese, esploso nelle ultime settimane, sembra avere più a che fare con il suo innegabile fascino: grazie a lineamenti perfetti, muscoli scolpiti e tatuaggi, Maduka è considerato dal popolo del web il calciatore più sexy del mondo. E Cardi B. sembra essere d’accordo.

Chi è Maduka Okoye

La sua Nigeria non sta disputando i Campionati di Calcio, ma Maduka Okoye è comunque riuscito a segnare un importante primato: nonostante Messi, Ronaldo e Mbappè siano impegnati sul campo, sui social il nome più discusso è il suo. Da alcune settimane, infatti, il web sembra essersi accorto del fascino da copertina del giocatore dell’Udinese, definito da molti il calciatore più sexy del mondo.

I numeri, d’altro canto, giocano a suo favore: 197 cm d’altezza per 94 kg di muscoli fanno da contraltare ad un fascino esotico, in cui si combinano i tratti del papà nigeriano e della mamma tedesca. Insomma, qualora dovesse decidere di abbandonare il calcio, Maduka non farebbe fatica a trovare lavoro come fotomodello.

La biografia di Maduka Okoye

Maduka Okoye è nato a Düsseldorf, in Germania, 28 agosto 1999. Figlio di papà nigeriano e mamma tedesca, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio nel Paese teutonico, fino ad affermarsi a livello professionistico. Dopo aver militato nelle fila del Fortuna Düsseldorf e dello Sparta Rotterdam, è approdato in Italia all’Udinese.

Nonostante la doppia nazionalità, nel 2019 ha scelto di gareggiare per la nazionale nigeriana, della quale è diventato portiere ufficiale nel 2021. Pur giocando nelle qualificazioni per il Mondiale nel 2022, fu costretto a ritirarsi a causa di alcuni problemi di salute: complice l’assenza di Okoye, la Nigeria dovette arrendersi al Ghana, che passò il turno.

La vita sentimentale di Maduka Okoye

Maduka Okoye ha avuto una chiacchierata relazione con la modella olandese Jelicia Westhoff. Un video che ritraeva la coppia litigare violentemente ha fatto il giro del web qualche anno fa, seguito da alcune accuse mosse dall’indossatrice al compagno sui social: “Sono stanca di continuare a darti possibilità, è finita. Non è giusto che gli uomini trattino male le loro mogli e madri dei loro figli”. La donna, da cui Maduka ha avuto anche un figlio, ha successivamente ritrattato le accuse.

Recentemente si è invece parlato di un flirt del calciatore con la rapper americana Cardi B. I due sedevano nel front row della sfilata di Jean Paul Gaultier alla scorsa Paris Fashion Week, e sono apparsi molto affiatati. Ad accendere ulteriormente le fantasie dei fan è stato anche un video successivo che immortalava i due sul balconcino di un ristorante francese.

Per il momento, i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, ma qualora il flirt dovesse essere confermato, Maduka Okoye potrebbe essere eletto ufficialmente l’erede di David Beckham: oltre che per l’avvenenza e le imprese sportive, infatti, il calciatore inglese ha sempre fatto parlare per la relazione con una popstar, ovvero Victoria, che militava nelle Spice Girls.