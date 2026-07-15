Chi è Jelicia Westhoff, l’ex compagna di Maduka Okoye: il figlio, l’amore e le polemiche

Jelicia Westhoff, modella e influencer di successo, è l'ex compagna di Maduka Okoye e madre di suo figli

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IPA Maduka Okoye

Jelicia Westhoff è l’ex compagna di Maduka Okoye, portiere dell’Udinese eletto come il calciatore più bello al mondo. I due hanno vissuto una storia d’amore piuttosto turbolenta, segnata anche dalla nascita di un figlio.

Chi è Jelicia Westhoff

Classe 1999, Maduka Okoye è nato in Germania da mamma tedesca e papà nigeriano. Oggi è un calciatore, per la precisione portiere, dell’Udinese e della nazionale della Nigeria.

Nell’ultimo periodo si è parlato spesso di lui, non solo per via delle sue imprese sul campo di calcio, ma anche per via del suo stile personale che ha attirato l’attenzione di stilisti e brand della moda.

Eletto come il calciatore più bello del Mondiale, Maduka può contare su una schiera di fan, tantissime pagine dedicate alla sua avvenenza e ai suoi look, ma soprattutto molti gossip sul suo conto.

A far discutere non solo un presunto flirt con Cardi B, celebre rapper, ma soprattutto la storia d’amore travagliata con Jelicia Westhoff, sua ex compagna e mamma di suo figlio.

Originaria di Amsterdam, Jelicia Westhoff è una modella olandese e una nota influencer. La relazione fra il portiere e la top model è durata diversi anni ed è stata coronata anche dalla nascita di un figlio. Nel 2023, Jelicia era finita al centro dei gossip dopo che era apparsa in un video in cui era in lacrime e per strada, con in mano una valigia, al culmine di una lite con lo sportivo.

Qualche tempo dopo la modella si era sfogata su Instagram, attaccando il calciatore. “Con te è finita – aveva scritto -. Non hai rispetto per la famiglia che hai deciso di creare. Pensi di poter fare tutto ciò che vuoi mentre io continuo a darti occasioni dopo occasioni”.

La storia d’amore fra i due dunque si è conclusa, ma qualche mese dopo la stessa Jelicia ha rivelato di aver chiarito il rapporto con Maduka Okoye per il bene del figlio.

Il futuro di Maduka Okoye, il nuovo David Beckham

Ad oggi dunque Okoye sarebbe single e all’orizzonte non ci sarebbero storie d’amore. Il calciatore sembra deciso a concentrarsi solo sulla carriera dopo il burrascoso addio a Jelicia.

Cresciuto a Düsseldorf, ha svelato di sentirsi molto legato alla città tedesca e di sognare un ritorno lì. “Sono cresciuto in quella zona, l’ho tatuata sulla pelle insieme al numero 40, che rappresenta il mio quartiere d’infanzia – ha confidato il portiere -. È una zona vicino al centro, ma dove niente ti viene regalato. Devi lottare per tutto”.

Grazie all’Udinese però l’Italia è diventata la sua seconda casa. Un luogo in cui si trova bene e che potrebbe regalargli ancora grandi sorprese. “Mi trovo bene, qui è casa mia – ha confessato -. Non so cosa accadrà in futuro, ma mi piacerebbe continuare a crescere e magari salire di livello. Per ora sono concentrato sul presente, ma sicuramente voglio rimanere in Italia per tutta la mia carriera”.

Nel frattempo, oltre allo sport, Okoye sogna la moda, forte di un successo che, secondo molti, starebbe per incoronarlo come il nuovo David Beckham.