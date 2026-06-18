Chi è Manuel Garcia-Rulfo, il nuovo amore di Shakira

Attore messicano e star di Netflix, Manuel Garcia-Rulfo sarebbe il nuovo amore di Shakira.

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IPA Manuel Garcia-Rulfo

Si chiama Manuel Garcia-Rulfo l’uomo che sarebbe riuscito a conquistare il cuore di Shakira dopo l’addio della cantante (piuttosto burrascoso) a Piqué.

Chi è Manuel Garcia-Rulfo

Classe 1981, Manuel Garcia-Rulfo è un attore messicano divenuto famoso in tutto il mondo grazie ad una serie Netflix in cui interpreta un avvocato. Originario di Guadalajara, è cresciuto in un ranch con la sua famiglia, in seguito si è trasferito in Vermont dove ha studiato inglese.

Si è laureato in scienze della comunicazione presso l’Universidad del Valle de Atemajac, in seguito ha abbandonato gli studi per inseguire la passione per la recitazione. Si è iscritto alla New York Film Academy ed è tornato in Messico per lavorare come attore.

Da quel momento la carriera di Manuel Garcia-Rulfo è decollata. Ha preso parte ad una grande produzione messicana, in seguito ha recitato nella serie Touch e in Dal tramonto all’alba – La serie dove ha vestito i panni del vampiro Narciso Menendez.

L’abbiamo poi visto nel film drammatico Cake con Jennifer Aniston, mentre nel 2016 ha interpretato il fuorilegge messicano Vasquez nel film western I magnifici 7. Ha inoltre recitato in Jurassic World- La Rinascita e nella serie tv Netflix, Avvocato di Difesa.

Quest’ultima serie è diventata un successo mondiale. Nello show Manuel Garcia-Rulfo presta il volto a Mickey Haller, avvocato difensore che vive a Los Angeles, soprannominato The Lincoln Lawyer per la sua tendenza a studiare i casi nel sedile posteriore della sua Lincoln.

Caduto in disgrazie per via delle dipendenze sviluppate in seguito ad un incidente, torna alla vita dopo aver ereditato lo studio e tutti i casi di Jerry Vincent, suo collega ucciso misteriosamente.

L’amore per Shakira

Le prime voci di una storia fra Manuel Garcia-Rulfo e Shakira risalgono a qualche settimana fa. I due infatti sono stati paparazzati a Los Angeles durante una cena intima e romantica. Nelle immagini Shakira sorride e scherza con l’attore messicano e sembra che fra i due ci sia un forte feeling.

In pausa dal suo fortunatissimo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira si è concessa un’uscita con il divo messicano che è da poco tornato single. Manuel Garcia-Rulfo infatti solo qualche mese fa aveva annunciato l’addio ad Audrey McGraw, figlia di Tim McGraw e Faith Hill, coppia del country mondiale.

Secondo alcune indiscrezioni l’attore avrebbe regalato il sorriso a Shakira che è reduce da una serie di successi professionali, dal mega concerto a Copacabana allo show inaugurale per i Mondiali 2026 con lo show realizzato allo stadio Azteca a Città del Messico.

La popstar colombiana non si è pronunciata sui gossip, anche se qualche giorno fa, a People, aveva svelato di non essere interessata all’amore, almeno per ora.

D’altronde la vita sentimentale dell’artista non è stata particolarmente fortunata. Il suo matrimonio da sogno con Piqué, durato oltre dieci anni, è terminato dopo la scoperta dei suoi numerosi tradimenti. Nel 2024, Shakira sembra aver trovato di nuovo l’amore con Lucien Laviscount, attore britannico incontrato sul set del video di Punteria, canzone della popstar con Cardi B. La storia sarebbe poi naufragata, secondo indiscrezioni, a causa del desiderio di fama dell’attore.