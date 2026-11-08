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IPA Can Yaman

L’8 novembre 2026, Can Yaman ha compiuto 37 anni ed è pronto a dar inizio a un nuovo capitolo della propria vita. Divenuto in pochi anni uno dei volti più amati della televisione italiana, gli orizzonti di Yaman si espandono. Dalla Turchia, terra natale, al Belpaese, fino a Spagna e Germania e persino il Sud America, dall’altra parte dell’Oceano. L’attore è richiestissimo in tutto il mondo e nel suo futuro c’è anche un ruolo da James Bond.

Can Yaman, dall’Italia alla Spagna

Al Festival dello Spettacolo 2026 Can Yaman ha ricevuto il suo primo Telegatto, consegnatogli perché “interprete appassionato che vive per il suo pubblico e per lo spettacolo”. Il riconoscimento si offre all’attore come un prezioso regalo d’addio, perché Can è pronto a dire addio al Belpaese. Il lavoro lo chiama.

Dopo aver conquistato gli italiani, Yaman ha riscontrato lo stesso successo presso i cugini iberici. In Spagna ha girato la serie Il labirinto delle farfalle, una novià per lui. “Appartiene a un genere che non avevo mai recitato: è una serie d’azione moderna, un thriller”. Il personaggio da lui interpretato, che presto arriverà anche sulle reti italiane Mediaset, è una specie di “James Bond, ma è anche romantico. Sacrifica la sua vita per le donne che ama. È un personaggio che fa sognare, innamorare”.

Sempre in Spagna l’attore turco si cimenterà con il primo cortometraggio. A febbraio inizieranno le riprese del suo primo film da protagonista. “Interpreterò un attore che si innamora di un’intellettuale” spiega, senza svelare alto.

I progetti in giro per il mondo

“Voglio conquistare altri mercati. Voglio sempre sorprendermi e mantenermi vivo scoprendo nuove cose” rivela l’attore al Festival. Esplorare è il suo segreto di bellezza: “Il mio obiettivo è continuare a imparare, perché una volta che smetti di imparare secondo me invecchi. Il segreto per rimanere giovani è continuare a imparare, allenare la mente”.

Dopo la Spagna, il divo turco potrebbe emigrare in Germania, paese dal quale ha ricevuto un’offerta. E persino l’America lo chiama. Un’altra proposta è arrivata dalla Colombia e tra le tante possibilità c’è anche quella di un film in Brasile. Dopo l’italiano e lo spagnolo (e il tedesco appreso a scuola), per l’attore poliglotta è arrivato il momento di imparare anche il portoghese.

Studia quattro ore al giorno con una professoressa privata. “Per me è bellissimo scoprire nuovi mercati, a livello lavorativo ma anche umano: conosco tante persone, riesco a interagire con loro, ora per esempio ho cominciato a capire tutti i messaggi che arrivano dal Brasile”. E bravo lui.

Al suo fianco c’è la mamma Güldem

Nel giorno del suo compleanno, Can ha festeggiato con la donna più importante della sua vita, la mamma Güldem. La signora, sorridente e orgogliosa, applaudiva in prima filma mentre il figlio riceveva il Telegatto. È volata da Instabul a Roma per celebrare gli anni e i successi del suo pupillo. Il loro è un rapporto inscanfilbile, e Güldem è sempre presente nei momenti più importanti di Yaman, per sostenerlo e fare il tifo per lei.

È la sua fan numero uno, e lo si può notare dal suo profilo Instagram, dove non perde occasione di pubblicare ogni copertina, intervista o locandina promozionale che lo riguarda. “Lui è il dono più prezioso della mia vita” ha dichiarato la professoressa poco più che 50enne, da cui il figlio ha ereditato un sorriso smagliante e la folta chioma corvina.