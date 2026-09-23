Can Yaman e Francesca Tocca insieme? L’attore replica su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Can Yaman

Can Yaman replica su Instagram dopo le indiscrezioni riguardo una sua love story con Francesca Tocca, coreografa, ballerina e star di Amici di Maria De Filippi.

Can Yaman e Francesca Tocca insieme?

Da qualche giorno non si parla d’altro: Can Yaman e Francesca Tocca avrebbero iniziato una relazione. Secondo alcune indiscrezioni la ballerina e l’attore turco sarebbero sempre più vicini. Lei è tornata single da qualche tempo, dopo l’addio a Raimondo Todaro, ex marito e padre della figlia Jasmine. Il divo di Sandokan invece da diverso tempo avrebbe scelto di concentrarsi esclusivamente sulla carriera, proteggendo la sua privacy dall’invadenza dell’opinione pubblica.

“La vita privata di una persona non ci appartiene”, ha replicato Can Yaman su Instagram, parlando di “privacy violata”. L’attore ha poi aggiunto: “Quando si tratta di ciò che succede all’interno o intorno alla casa privata di qualcuno, è sempre appropriato mantenere un certo livello di discrezione. La vita privata deve rimanere privata!”.

Gli amori di Can Yaman

Non è la prima volta che Can Yaman si sfoga sui social, raccontando il fastidio e la rabbia per via dell’attenzione e della curiosità sulla sua vita privata. Solo poco tempo fa l’attore si era infuriato per via di alcune foto che lo ritraevano insieme ad una donna, indicata da molti come il suo possibile nuovo amore. Si trattava però della fidanzata di un suo caro amico.

Can si era sfogato, commentando duramente quanto accaduto: “Tutto il mondo che mi segue sa che lei è la fidanzata del mio caro amico, ed è parte del mio entourage. O siete cretini voi, o pensate che la gente sia cretina, niente mistero. Ci sono solo la vostra incompetenza e volontà di poter beccarmi con una da un bel po’”,

Il primo amore dell’artista risale al 2015: un sentimento nato sul set con la collega Açelya Topaloğlu e una storia molto chiacchierata, per via dell’esposizione pubblica di entrambi. Fra il 2016 e il 2017 è stato legato a Bestemsu Özdemir, attrice conosciuta sul set della serie tv Hangimiz Sevmedik.

Una relazione intensa e importante, tenuta segreta per diverso tempo. Poi l’addio e nel 2018 le indiscrezioni su una storia d’amore con la stilista Rabia Yaman. Non è mai stata confermata, invece, la love story con Demet Özdemir, sua partner nella serie DayDreamer – Le ali del sogno.

Nel 2020 la storia d’amore con Diletta Leotta: un legame forte e travolgente, tanto da spingere l’attore a chiedere la mano della conduttrice. “È stata una storia bellissima, un sogno, una favola – aveva raccontato Diletta Leotta a Silvia Toffanin -. Probabilmente questo è. È stato un colpo di fulmine. Una siciliana e un turco, pensa che mix esplosivo può uscire… Noi due siamo molto passionali, lui anche più di me. Ed è stato anche tutto molto veloce, molto bello”.

Il matrimonio però non era mai stato celebrato. I due si erano detti addio, fra le polemiche, forse anche a causa dell’eccessiva esposizione mediatica. In seguito Can Yaman è stato sempre più attento a proteggere la sua privacy. L’ultimo legame documentato è quello con la dj Sara Bluma, da cui si è separato nel 2025.