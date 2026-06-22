Can Yaman furioso su Instagram: “Volete solo beccarmi con qualcuno”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Can Yaman

Can Yaman si sfoga su Instagram furioso a causa di alcune finte paparazzate e dell’invadenza della stampa riguardo la sua vita privata.

Can Yaman furioso su Instagram

L’attore si è sfogato su Instagram, stanco riguardo le illazioni sulla sua vita sentimentale. Ha così commentato un articolo di giornale in cui venivano svelate le immagini di Can Yaman insieme ad una donna al mare.

“Tutto il mondo che mi segue sa che lei è la fidanzata del mio caro amico, ed è parte del mio entourage – ha scritto il divo -. O siete cretini voi, o pensate che la gente sia cretina, niente mistero. Ci sono solo la vostra incompetenza e volontà di poter beccarmi con una da un bel po’”.

Nessun nuovo amore dunque per Can Yaman che è concentrato, almeno per ora, sul lavoro. L’attore, dopo l’enorme successo di Sandokan, starebbe già realizzando nuovi progetti. Poliglotta e laureato in legge, Yaman ha vissuto amori che sono finiti spesso sotto i riflettori.

Gli amori di Can Yaman

Nel passato di Can Yaman c’è una storia d’amore con Açelya Topağlu, collega di set in İnadına Aşk la serie tv che nel 2015 le ha regalato il successo. Due anni dopo l’artista ha vissuto un legame importante con Bestemsu Özdemir nato durante le registrazioni di Hangimiz Sevmedik.

Can Yaman avrebbe vissuto una relazione anche con la stilista Rabia Yaman e con Demet Özdemir, sua partner in DayDreamer e protagonista di una love story mai confermata. Fra le storie più importanti e chiacchierate c’è senza dubbio quella con Diletta Leotta.

La relazione, nata alla fine del 2020, è terminata nell’autunno del 2021. Un mese dopo l’inizio della frequentazione era arrivata una proposta di matrimonio che però non si era mai concretizzata. Poi la rottura improvvisa e il dolore della conduttrice che aveva raccontato l’amore finito a Silvia Toffanin.

“Il matrimonio era verissimo – aveva confidato Diletta -. C’è stata la proposta, dopo pochissimo, forse un mese che ci conoscevamo. Forse sono andate troppo veloci le cose”.

Poco dopo l’addio Can Yaman si era scagliato contro la stampa, accusandola di aver rovinato la relazione con la conduttrice sportiva. “Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta – aveva tuonato -, non è vero. Quando ne avevo una vera, avete fatto tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una cosa finta. Ora che ho fatto una fatica assurda per allontanarmi dal mondo del gossip, create tutte queste fidanzate non vere e volete far credere che siano vere. Vi assicuro se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io”.

Archiviato il legame con la Leotta, il nome di Can Yaman era stato accostato a quello di Francesca Chillemi, sua compagna di set nella fiction Viola come il mare. Un gossip mai confermato dai diretti interessati. Nel corso degli anni sono poi spuntati tanti altri nomi, come quello dell’attrice Gözde Gürkan oppure della ballerina Mariagiulia Venanzi. L’ultima compagna ufficiale di Can Yaman comunque è stata Sara Bluma.